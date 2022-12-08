السعودية والصين تدخلان مستوى جديدًا من العلاقات

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الصيني شي جين بينج الأربعاء، أن الثقة الاستراتيجية المتبادلة بين بكين والرياض تحقق نتائج مثمرة في كافة المجالات، معرباً عن أمله في الارتقاء بالعلاقات مع الدول العربية والخليجية إلى مستوى جديد.وأضاف شي في كلمة لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض، أنه "يتطلع إلى حضور القمة الصينية العربية الأولى، والقمة الأولى للصين مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للعمل مع قادة الدول العربية ودول مجلس الخليج العربي على الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى جديد".وأعرب الرئيس الصيني، عن سعادته بزيارة المملكة مرة أخرى بعد ست سنوات، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، يحضر خلالها ثلاث قمم سعودية وخليجية وعربية مع الصين، تلبية لدعوة الملك سلمان بن عبد العزيز.وكان في استقبال الرئيس الصيني، أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، والسفير السعودي لدى الصين عبد الرحمن بن أحمد الحربي، وسفير الصين لدى المملكة تشن وي تشينج.وأشار الرئيس الصيني، إلى أن بكين والرياض تربطهما علاقة وثيقة من الصداقة والشراكة على مدى 32 سنة مضت على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، لافتاً إلى أن الجانبين يحافظان على التواصل والتنسيق الوثيقين في الشؤون الدولية والإقليمية.وأضاف شي: "بعد إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في عام 2016، أقود مع الملك سلمان العلاقات الثنائية لتحقيق تطور كبير، الأمر الذي عاد بالخير على الشعبين، وأسهم بقوة في تعزيز السلام والاستقرار والازدهار والتنمية في المنطقة".ولفت إلى أنه سيبحث خلال الزيارة مع الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على نحو معمق العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والعمل سوياً على تخطيط تطور العلاقات الصينية السعودية.ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، سيتم التوقيع على هامش القمة "السعودية الصينية" على أكثر من 20 اتفاقية أولية بأكثر من 110 مليارات ريال (29.3 مليار دولار)، إضافة إلى توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وبكين، وخطة المواءمة بين رؤية "المملكة 2030"، ومبادرة "الحزام والطريق".وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن دعوة الملك سلمان لشي، وعقد قمة سعودية صينية بمشاركة ولي العهد، و"قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية"، و"قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية"، بمشاركة قادة مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، تؤكد عزم المملكة والصين والعالم العربي على تعزيز العمل المشترك، وتطوير العلاقات الاستراتيجية بين بلداننا، بما يحقق المزيد من النمو والازدهار لشعوبنا ودولنا.وأشار الأمير فيصل بن فرحان في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، إلى أن العلاقات بين الرياض وبكين، استراتيجية ووثيقة في ظل التطورات والتغيرات التي تشهدها الساحة الدولية، وفق قناة (الشرق).