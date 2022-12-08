دولي

إيلون ماسك يخسر لقب أغنى رجل في العالم

إيلون ماسك يخسر لقب أغنى رجل في العالم
إيلون ماسك
رام الله - دنيا الوطن
أكدت مجلة (فوربس) الأمريكية أن الملياردير إيلون ماسك، الذي يملك شركتي (تويتر) و(تسلا)، خسر لقب أغنى رجل في العالم "لفترة وجيزة"، أمس الأربعاء، بعد هبوط حاد في قيمة حصته بشركة السيارات الكهربائية الشهيرة وإبرام صفقة (تويتر) التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار. 

واستحوذ برنارد أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة (إل.في.إم.اتش) الشركة الأم للعلامة التجارية الفاخرة "لوي فيتون"، وعائلته على لقب الأغنى في العالم لفترة وجيزة، لكنهم عادوا إلى المركز الثاني بثروة شخصية تبلغ 185.3 مليار دولار.

ويملك ماسك، الذي احتفظ بالمركز الأول على قائمة فوربس منذ أيلول/سبتمبر 2021، صافي ثروة يصل إلى 185.7 مليار دولار، ما جعله ينتزع اللقب من جيف بيزوس مؤسس شركة (أمازون). 

وهبطت أسهم (تسلا)، التي خسرت أكثر من 47% من قيمتها منذ تقديم ماسك عرضه لشراء (تويتر) هذا العام، بنسبة 2.7%، وفق ما جاء على موقع (عربي بوست).

في حين انكمش صافي ثروة ماسك إلى ما هو أقل من 200 مليار دولار في 8 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إذ باع المستثمرون أسهمهم في (تسلا)، بسبب مخاوف من أن الرئيس التنفيذي والمستحوذ على أكبر حصة في شركة تصنيع السيارات الكهربائية الأعلى قيمة في العالم، يولي منصة (تويتر) اهتماماً أكبر. 

وخسرت (تسلا) تقريباً نصف قيمتها السوقية وهبط صافي ثروة ماسك بنحو 70 مليار دولار منذ أن قدم عرضه لشراء (تويتر) في نيسان/ أبريل الماضي. 

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أبرم ماسك صفقة (تويتر) بقروضٍ قيمتها 13 مليار دولار وبتعهدات بشراء أسهم بقيمة 33.5 مليار دولار. 

وإضافة إلى (تسلا)، يرأس ماسك أيضاً شركة الصواريخ (سبيس إكس) وشركة (نيورالينك)، وهي شركة ناشئة تعمل على تطوير واجهات ذات نطاق فائق العرض لربط المخ البشري بالحاسب الآلي.

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