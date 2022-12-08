أول تعليق من حماس على استشهاد ثلاثة مواطنين في جنين





وأعلنت وزارة الصحة، فجر الخميس، استشهاد ثلاثة مواطنين، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصة على اسطح البنايات المرتفعة.



حركة المقاومة الإسلامية - حماس في بيان صحفي:





وأصدرت الحركة بياناً رسمياً عقب استشهاد ثلاثة مواطنين في جنين، مؤكدة أنّ "سياسة الاحتلال تشعل ناراً سترتد عليه وشعبنا حتماً سينتصر".





وفيما يلي نص البيان":





إننا إذ نعزّي ذوي الشهداء الأبطال لنحيي مقاومينا البواسل في جنين القسام، الذين تصدّوا للعدوان واشتبكوا مع قوات العدو الصهيوني بالرصاص والعبوات.





نؤكد أنّ هذه الجريمة الصهيونية الجديدة إرهابٌ منظّم، وتعبير عن الصلف الصهيوني والرغبة المستمرة في التغول على الضفة، ومحاولة يائسة لاغتيال إرادة الفلسطيني الحرّ المنتفض في وجه عدوان الاحتلال.





إنّ اغتيال الاحتلال لأبطال شعبنا الذين حوّلوا ليله إلى كابوس، يفتح النار على نفسه، ويصبٌّ الزيت على النار، وليعلم أنّ هذه الجريمة سترتدّ عليه ناراً تُشعل مزيداً من الغضب، وإنّ انتفاضة شعبنا حتماً ستنتصر.

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، إن استشهاد ثلاثة مواطنين في جنين فجر اليوم على يد جيش الاحتلال، "جريمة واستمرار لحربه المفتوحة على شعبنا في الضفة الغربيةً".وأضافت على لسان الناطق باسها، حازم قاسم، أن "هذه الجرائم تعبر عن سلوك نازي وإرهابي يمارسه جيش الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني".وشددت على أن "هذه الجرائم لن توقف نضال شعبنا الفلسطيني بل ستزيده إصراراً على استمرار مقاومته لهذا الاحتلال".وقالت حركة حماس: أن "جنين ستبقى كما كانت خزان الثورة في الضفة، ولن تكسرها هذه الجرائم".