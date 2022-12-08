خشية الانتقام لأحداث جنين.. الاحتلال يرفع حالة التأهب في فرقة الضفة

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، بأن فرقة الضفة في جيش الاحتلال رفعت حالة التأهب في كافة صفوفها.ووفقًا للصحفي الإسرائيلي، أمير بوخبوط، فقد تقرّر: "رفع حالة التأهب لدى فرقة الضفة الغربية، خشية تنفيذ عمليات إطلاق نار، انتقامًا لأحداث التي وقعت في جنين فجر اليوم".أعلنت وزارة الصحة، فجر الخميس، استشهاد ثلاثة مواطنين، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها.وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصة على اسطح البنايات المرتفعة.وقال شهود عيان إن مواجهات واشتباكات عنيفة دارت بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت بشكل كثيف الرصاص الحي باتجاههم، ما ادى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين.وأضافوا أن قوات الاحتلال اطلقت النار بشكل مباشر على سيارة اسعاف، وأن سائقها نجا من موت محقق.