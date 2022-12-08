تعرف على حالة الطقس حتى يوم الأحد المقبل

المدينـة



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غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 17-11 18-11 20-12 بيت لحم 17-11 18-11 20-12 رام الله والبيرة 16-10 17-10 19-11 طولكرم 20-14 21-14 23-15 نابلس 18-12 19-12 21-13 قلقيلية 20-14 21-14 23-15 جنين 22-13 23-13 25-14 سلفيت 17-11 18-11 20-12 طوباس 23-14 24-14 26-15 روابي 18-12 19-12 21-13 الخليل 16-10 17-10 19-11 غزه 21-15 22-15 24-16 أريحا 25-16 26-16 27-17 خانيونس 21-15 22-15 24-16 الأغوار الشمالية 23-14 24-14 26-15 رفح 22-14 23-14 25-15

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئيا إلى صاف باردا نسبيا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئيا إلى صاف لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويوم السبت، يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما يوم الأحد، يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: