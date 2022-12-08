شؤون فلسطينية

ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال في جنين

ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال في جنين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة، فجر الخميس، استشهاد ثلاثة مواطنين، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصة على اسطح البنايات المرتفعة.

وقال شهود عيان إن مواجهات واشتباكات عنيفة دارت بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت بشكل كثيف الرصاص الحي باتجاههم، ما ادى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين.

وأضافوا أن قوات الاحتلال اطلقت النار بشكل مباشر على سيارة اسعاف، وأن سائقها نجا من موت محقق.

وبارتقاء الشهداء الثلاثة في جنين ومخيمها يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 216 شهيدا، بينهم 164 في الضفة الغربية، و52 في قطاع غزة.

 

 

 

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