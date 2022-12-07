شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: لم نلوّح يوماً بحل السلطة وقد أبدل رأيي بشأن المقاومة العسكرية

الرئيس عباس: لم نلوّح يوماً بحل السلطة وقد أبدل رأيي بشأن المقاومة العسكرية
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
أكد، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء اليوم، على التّمسك بالسّلطة الفلسطينية، لافتًا إلى أنه لم "يلوّح يومًا بحلّها".

وقال الرئيس عباس، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة (العربية)، إننا "باقون حتى لو ألغت إسرائيل اتفاق أوسلو؛ من أجل الوصول إلى دولة بدون احتلال"، مشيرًا إلى أن "فلسطين دولة مكتملة العناصر وكل ما يلزمها زوال الاحتلال عنها".

وتابع أن: "التنسيق الأمني مع إسرائيل هو جزء من الاتفاقيات التي تم توقيعها معها"، مؤكدًا "سألغي التزامي بالاتفاق الأمني إذا استمرت الممارسات الإسرائيلية".

وأكمل رئيس دولة فلسطين: "نقارع إسرائيل حاليًا بالمقاومة الشعبية السلمية بعدما قارعناها سابقًا بالسلاح، موضحًا بأن "هناك مقاومة فلسطينية بالسلاح لأن الشبان يشعرون بالقهر".

ولفت خلال حديثه: "إنني لا أتبنى المقاومة العسكرية حاليًا وقد أبدّل رأيي لاحقًا، محذرًا من أن "يفقد الشعب الفلسطيني صبره نتيجة الممارسات الإسرائيلية".

وحول الاتفاقات الموقّعة مع إسرائيل، قال الرئيس عباس، إن "الاتفاقيات مع إسرائيل مفترض أنها ما زالت ونحن لا يمكن نتراجع أو نتخلى عن الاتفاقيات إلا أنهم بتصرفاتهم منذ فترة من الزمن ينقضون كل ما تم الاتفاق عليه وبالتالي يعملون عكس كل هذه الاتفاقيات".

وتابع: "وأمام هذا الوضع لا نملك أن نبقي على التمسك والالتزام بهذه الاتفاقيات، ونحن في أي لحظة ممكن أن نخلي طرفنا منها جميعًا".

وحول القرارات الدولية، أوضح الرئيس الفلسطيني بأن "إسرائيل لم تطبق القرارين الدوليين  (181) و(194) رغم تعهدها خطيًا بذلك للأمم المتحدة".

وقال إنني "طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة رسميًا تطبيق القرارين، وسنطلب من الجمعية العمومية للأمم المتحدة أيضًا تنفيذهما".

وبيّن أن" الولايات المتحدة تقف حجر عثرة أمام تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بفلسطين"، مشيرًا إلى أنه "يطالب الأمريكان بتنفيذ القرارات الدولية في كل مرة نتحاور معهم".

وتطرق الرئيس الفلسطيني حول خطوته باتجاه محكمة العدل الدولية، حيث قال: "طلبنا من محكمة العدل الدولية توصيف طبيعة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطيني وهو الآن بطريقه للتصويت عليه".

وتابع "يهمني أن يقتنع الرأي العام الدولي بالرواية الفلسطينية وليس الصهيونية، لافتًا إلى "وجود ث"مة تغيير جيد داخل المجتمع الأامريكي لتفهم الرواية الفلسطينية".

واستدرك القول: "المجتمع الدولي بدأ يسمع الرواية الفلسطينية بعد قيام منطمة التحرير الفلسطينية، مضيفًا أن "الفلسطينيين اليوم هم أكثر عددًا من الإسرايليين في فلسطين التاريخية".

ولفت إلى أن "السلطة الفلسطينية أبرمت اتفاقات دولية لمكافحة الإرهاب ومناهضة العنف مع 85 دولة".

واعتبر الرئيس عباس أن: "الحكومات الإسرائيلية كلها متشابهة، و بنيامين نتنياهو موجود على الساحة السياسية، منذ 27 عاما" موضحًا أنه "سيتعامل معه من دون أن يتنازل عن الثوابت الفلسطينية، ومتمسكا بمبادرة السلام التي قدمتها السعودية في قمة بيروت في 2002".

وعن القمة العربية الصينية المرتقبة في الرياض، أكد الرئيس عباس أنه سيشارك فيها، مشيرًا إلى أنه: "سيجتمع بالرئيس الصيني شي جي بينغ لأن العلاقات الفلسطينية الصينية تعود إلى العام 1963".

وحول عودة حركة حماس الى سوريا قال الرئيس الفلسطيني: "أنا ضد هذه العودة، بالنظر إلى ما حصل معها في الماضي، ولكن علاقتنا بالنظام السوري جيدة وسفارتنا موجودة في دمشق".

أخبار ذات صلة

سعد: عمال وعاملات فلسطين أحوج عمال العالم للعدالة الاجتماعية

سعد: عمال وعاملات فلسطين أحوج عمال العالم للعدالة الاجتماعية

فلسطين تشارك في مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في السعودية

فلسطين تشارك في مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في السعودية

رام الله: نقابة المحامين تعلّق العمل غدًا الخميس أمام جميع المحاكم

رام الله: نقابة المحامين تعلّق العمل غدًا الخميس أمام جميع المحاكم

المالكي يبحث مع مفوض عام (أونروا) محاولات الاحتلال للحد من عمل الوكالة

المالكي يبحث مع مفوض عام (أونروا) محاولات الاحتلال للحد من عمل الوكالة

طالع: توصيات المؤتمر الدولي الرابع لهيئة مكافحة الفساد برام الله

طالع: توصيات المؤتمر الدولي الرابع لهيئة مكافحة الفساد برام الله

وزير الداخلية يخرّج الفوج العشرين من دورة كبار الضباط

وزير الداخلية يخرّج الفوج العشرين من دورة كبار الضباط

واشنطن تبحث إمكانية عدم التعامل مع وزراء متطرفين بالحكومة الإسرائيلية المقبلة

واشنطن تبحث إمكانية عدم التعامل مع وزراء متطرفين بالحكومة الإسرائيلية المقبلة

تفاصيل لقاء &#34;المالكي&#34; بالقنصل العام الفرنسي رينيه تروكاز

تفاصيل لقاء "المالكي" بالقنصل العام الفرنسي رينيه تروكاز

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فلسطين تشارك في مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في السعودية

فلسطين تشارك في مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في السعودية

وزير الداخلية يخرّج الفوج العشرين من دورة كبار الضباط

وزير الداخلية يخرّج الفوج العشرين من دورة كبار الضباط

تفاصيل لقاء &#34;المالكي&#34; بالقنصل العام الفرنسي رينيه تروكاز

تفاصيل لقاء "المالكي" بالقنصل العام الفرنسي رينيه تروكاز

الحركة الأسيرة تحمّل الاحتلال المسؤولية عن مصير الأسير وليد دقة

الحركة الأسيرة تحمّل الاحتلال المسؤولية عن مصير الأسير وليد دقة

الاحتلال يعتقل سيدتين بالقرب من مخيم العروب شمال الخليل

الاحتلال يعتقل سيدتين بالقرب من مخيم العروب شمال الخليل

منظمة حقوقية تطالب بتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين من اعتداءات الاحتلال

منظمة حقوقية تطالب بتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين من اعتداءات الاحتلال

بالأسماء.. التعرف على جثامين شهداء لقمة العيش بغزة بغرق السفينة قبالة السواحل التونسية

بالأسماء.. التعرف على جثامين شهداء لقمة العيش بغزة بغرق السفينة قبالة السواحل التونسية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة تطال النائب زعارير بالخليل

الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة تطال النائب زعارير بالخليل

منوعات

بالصور.. عشيقة رونالدو &#34; جورجينا&#34; تستعرض جمالها بصحراء الدوحة

بالصور.. عشيقة رونالدو " جورجينا" تستعرض جمالها بصحراء الدوحة

كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاده من الكعبة

كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاده من الكعبة

نسرين طافش تتغزل بنفسها.. &#34;يا أرض احفظي ما عليكي&#34;

نسرين طافش تتغزل بنفسها.. "يا أرض احفظي ما عليكي"

هاجر الشرنوبي تهدّد بفضح مُعلمة ابنها عبر منشور على (فيسبوك) ثم تحذفه

هاجر الشرنوبي تهدّد بفضح مُعلمة ابنها عبر منشور على (فيسبوك) ثم تحذفه

حسن الرداد يكشف عن معاناته النفسية بعدة وفاة أمه وسمير غانم ودلال عبدالعزيز

حسن الرداد يكشف عن معاناته النفسية بعدة وفاة أمه وسمير غانم ودلال عبدالعزيز

وفاة بوب مكغراث أسطورة &#34;عالم سمسم&#34; عن عمر 90 عاماً

وفاة بوب مكغراث أسطورة "عالم سمسم" عن عمر 90 عاماً

حادث غامض يقلب الموازين ويكشف أسراراً خطرة في مسلسل &#34;ولد أمه&#34;

حادث غامض يقلب الموازين ويكشف أسراراً خطرة في مسلسل "ولد أمه"

شاهد.. تامر حسني يشارك جمهوره قصة كفاحه في الفن ويوجّه نصيحة لهم

شاهد.. تامر حسني يشارك جمهوره قصة كفاحه في الفن ويوجّه نصيحة لهم

بالصور.. أصالة نصري تهنئ المنتخب المغربي بفوزه على نظيره الاسباني والجمهور يتفاعل

بالصور.. أصالة نصري تهنئ المنتخب المغربي بفوزه على نظيره الاسباني والجمهور يتفاعل

شريهان تحتفل بعيد ميلادها الـ57 بإطلالة أنيقة

شريهان تحتفل بعيد ميلادها الـ57 بإطلالة أنيقة

عربي

خبير فلكي أردني: المريخ سيحتجب خلف القمر الخميس المقبل

خبير فلكي أردني: المريخ سيحتجب خلف القمر الخميس المقبل

الرئيس الصيني يصل اليوم الأربعاء إلى السعودية في مستهل زيارة رسمية

الرئيس الصيني يصل اليوم الأربعاء إلى السعودية في مستهل زيارة رسمية

الرئيس العراقي: لدينا استراتيجية خاصة للانفتاح على العالم

الرئيس العراقي: لدينا استراتيجية خاصة للانفتاح على العالم

سوريا تطالب بتصحيح مسار عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

سوريا تطالب بتصحيح مسار عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية