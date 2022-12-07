رام الله: نقابة المحامين تعلّق العمل غدًا الخميس أمام جميع المحاكم
أصدرت نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء اليوم، قرارًا يقضي بتعليق العمل يوم غد الخميس أمام محاكم الجنايات بكافة أشكالها.
وقالت النقابة في بيانٍ لها،: "لاحقًا للبيان الصادر عن مجلس النقابة يوم السبت الموافق 03/12/2022 فقد قرر مجلس النقابة تعليق العمل طيلة يوم غد الخميس الموافق 08/12/2020 أمام محاكم الجنايات على اختلاف انواعها ودرجاتها بما يشمل محاكم استئناف الجنايات ومحكمة البداية بصفتها استئناف جزاء ومن ضمنها محكمة جرائم الفساد"
وتابعت: "يستثنى منها طلبات تمديد التوقيف واخلاءات السبيل وما يتعلق بالمدد القانونية".
وأكملت: "سيبقى مجلس النقابة في حالة انعقاد لمتابعة التطورات والمستجدات وسيتم الاعلان عن أية مستجدات بشكل يومي".
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