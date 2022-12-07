رام الله: نقابة المحامين تعلّق العمل غدًا الخميس أمام جميع المحاكم

رام الله - دنيا الوطنأصدرت نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء اليوم، قرارًا يقضي بتعليق العمل يوم غد الخميس أمام محاكم الجنايات بكافة أشكالها.وقالت النقابة في بيانٍ لها،: "لاحقًا للبيان الصادر عن مجلس النقابة يوم السبت الموافق 03/12/2022 فقد قرر مجلس النقابة تعليق العمل طيلة يوم غد الخميس الموافق 08/12/2020 أمام محاكم الجنايات على اختلاف انواعها ودرجاتها بما يشمل محاكم استئناف الجنايات ومحكمة البداية بصفتها استئناف جزاء ومن ضمنها محكمة جرائم الفساد"وتابعت: "يستثنى منها طلبات تمديد التوقيف واخلاءات السبيل وما يتعلق بالمدد القانونية".وأكملت: "سيبقى مجلس النقابة في حالة انعقاد لمتابعة التطورات والمستجدات وسيتم الاعلان عن أية مستجدات بشكل يومي".