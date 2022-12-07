وزير الداخلية يخرّج الفوج العشرين من دورة كبار الضباط

رام الله - دنيا الوطنخرَّج وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، اليوم الأربعاء، الفوج الـ20 من دورة كبار الضباط، والتي تعقدها وزارة الداخلية وهيئة التدريب العسكري ضمن برنامج تدريب القيادات، وذلك بحضور محافظ محافظة أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، ورئيس هيئة التدريب العسكري اللواء ركن محمود هارون، وبمشاركة ٢٣ ضابطاً من منتسبي المؤسسة الأمنية.وأكد هب الريح أهمية دورة كبار الضباط والتي تتمثل بما تقدمه من مواضيع ذات بعد استراتيجي، وبمحاورها الهامة التي تنعكس على اداء المؤسسة الامنية، وتساهم بتطويرها وتحسين أدائها بما ينعكس على رضا المواطن وإلتفافه حول مؤسسته الأمنية، وهنأ هب الريح الخريجين على نجاحهم في إجتياز الدورة متمنياً لهم المزيد من النجاح والتقدم في خدمة الوطن والمواطن.وعُقدت الدورة في معهد التدريب المركزي على مدار ثلاثة أشهر تلقى خلالها الضباط المنتسبين جُملة من المحاضرات التي اشتملت على مواضيع مختلفة تساهم في توسيع المعرفة بما يمكنهم من تنفيذ مهامهم وواجباتهم في مراكز عملهم بكفاءة وفاعلية.