شاهد: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار في رام الله

رام الله - دنيا الوطنأعلن الارتباط المدني الفلسطيني، استشهاد الشاب مجاهد محمود حامد من سكان بلدة سلواد شرق رام الله بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليه قرب البلدة.وأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بإطلاق النار على شاب فلسطيني بزعم تنفيذ عملية إطلاق النار على مستوطنة (عوفرا) برام الله بعد ساعة من المطاردة.وفي وقت سابق، زعمت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، بأن "مسلحين فلسطينيين فتحوا النار قبل قليل على موقع عسكري قرب مستوطنة عوفرا دون وقوع إصابات.