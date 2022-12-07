بالأسماء.. التعرف على جثامين شهداء لقمة العيش بغزة بغرق السفينة قبالة السواحل التونسية





وأكد الديك: أن الوزارة تتابع أيضا مع ذوي شهداء لقمة العيش لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات لنقل جثامين شهداء لقمة العيش من أبناء شعبنا الى قطاع غزة، وإجراء الترتيبات اللازمة لمواراة الشهداء الآخرين الثرى في تونس الشقيقة.





وشكر السفير الديك الجمهورية التونسية رئيساً وحكومة وشعبا على تعاونها في هذا الملف متمنيا السلامة لجميع أبناء شعبنا.



رام الله - دنيا الوطنقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، السفير د.أحمد الديك، أن السلطات التونسية المختصة أبلغت سفارة دولة فلسطين لدى تونس أنه وبعد مقارنة البصمة الجينية تبين تطابقها مع جثامين شهداء لقمة العيش من مواطنينا.والمواطنون هم، خليل إسماعيل فارس، عامر أبو زريق، مجدي مقبل عتيق، محمد حيدر الشاعر، يونس حيدر الشاعر، منصور الشاعر، طلال رمضان الشاعر، آدم شعث، محمد يوسف قشطة.وأضاف السفير الديك، أن وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى تونس تتابع قضية استلام الجثامين طبقا للقوانين التونسية.