الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة تطال النائب زعارير بالخليل

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، طالت النائب باسم زعارير من الخليل.واعتقلت قوات الاحتلال 13 فلسطينياً خلال اقتحام عدة مدن ومناطق في الضفة الغربية والقدس، فيما داهمت بلدة السموع جنوب الخليل قبل أن تعتقل النائب زعارير.وأصيب ستة فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة أوصرين جنوب نابلس.كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد أحمد داود بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته، خلال اقتحامها لقرية بيت دقو شمال غرب القدس.وفي بيت لحم، اعتقل جيش الاحتلال المحررين إبراهيم عبد الله، وعيسى العروج، ومنير محمد العروج، وأحمد خالد العساكرة، إلى جانب اعتقال المواطن موسى أبو مفرح من تقوع.واقتحمت قوات الاحتلال قرية كفرعين شمال غرب رام الله، وقامت بمصادرة تسجيلات كاميرات محال تجارية.