النائب العام يبحث تعزيز التعاون مع بعثة الشرطة الأوروبية لدى فلسطين





جاء ذلك خلال لقائهم اليوم الأربعاء، في مكتب النائب العام في رام الله بحضور مساعد النائب العام أ. ياسر حماد ورئيس المكتب الفني الأستاذ علاء عواد.



وناقش اللقاء تقييم الأنشطة السابقة التي تم تنفيذها بالشراكة مع بعثة الشرطة الأوروبية، وسبل تقديم الدعم المستقبلي من المانحين لتطوير عمل النيابات المتخصصة، من بناء القدرات والتدريبات لأعضاء النيابة العامة وفق احتياجاتها الفنية واللوجستية.



من جانبه، رحب النائب العام برئيسة البعثة نتاليا والوفد المرافق لها، مقدما الشكر لبعثة الشرطة الأوروبية والاتحاد الأوروبي على تنفيذ العديد من الأنشطة الداعمة لعمل النيابة العامة.





واستعرض في بداية حديثه اختصاصات وصلاحيات النيابة العامة في فلسطين، متطلعا لمزيد من التعاون والدعم في تطوير عمل النيابات المتخصصة وخاصة وحدة حقوق الإنسان ووحدة الجرائم الإلكترونية ودائرة التفتيش القضائي للقيام بمهامهم بالشكل الأمثل.



بدورها، شكرت نتاليا النائب العام على حسن الاستقبال، مؤكدة على استمرار الدعم المقدم للنيابة العامة من خلال بعثة الشرطة الأوروبية المتواجدة في الأراضي الفلسطينية منذ عام 2006، والمتعلقة بالبرامج التدريبية وبناء القدرات والأنشطة الخاصة لعمل النيابة العامة، في سبيل تحقيق النتائج والأهداف المشتركة.



وفي ختام الاجتماع تم مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه تنفيذ الأنشطة المشتركة والاتفاق على استمرار التعاون بين النيابة العامة وبعثة الشرطة الأوروبية لتذليل كافة العقبات والتحديات.



رام الله - دنيا الوطنالتقى النائب العام المستشار أكرم الخطيب وفدا من بعثة الشرطة الأوروبية ترأسته رئيسة البعثة نتاليا أبوستولوفا، وذلك لمناقشة الدعم المقدم من قبل البعثة خلال المرحلة المقبلة، ولتعزيز دور النيابة العامة في تطوير خطتها الاستراتيجية.