شؤون فلسطينية

ورشة عمل تدعو للاستثمار بمشاريع إعادة تدوير "النفايات الصلبة

ورشة عمل تدعو للاستثمار بمشاريع إعادة تدوير "النفايات الصلبة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعا مشاركون في ورشة عمل، نظمت في رام الله، أمس الثلاثاء، إلى الاستثمار بمشاريع إعادة تدوير "النفايات الصلبة".

جاء ذلك خلال ورشة عقدتها وزارة الاقتصاد الوطني حول تدوير مخلفات النفايات الصلبة، بالشراكة والتعاون مع وزارة الحكم المحلي وفي إطار أنشطة مشروع تطوير القدرات في إدارة النفايات الصلبة في فلسطين – المرحلة الثالثة – والذي تنفذه وزارة الحكم المحلي بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي – جايكا.

وتهدف الورشة إلى توجيه وحث القطاع الصناعي للتوجه نحو زيادة الاستثمار في مشاريع إعادة التدوير لمخلفات النفايات الصلبة حسب منهجية المبادئ المتمثلة بتقليل المخلفات وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، والتي تسهم في توفير مواد أولية كمدخلات إنتاج والتخفيف من الأثر البيئي السلبي في فلسطين، وتساهم في الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة وتحد من تلويث البيئة الفلسطينية والتغير المناخي، وتدعم العجلة الاقتصادية.

وأكدت وكيل وزارة الاقتصاد الوطني منال فرحان، أن الحكومة معنية بتشجيع القطاع الصناعي بالاستثمار في مجال إعادة التدوير وكل المشاريع والجهود التي تؤدي إلى الحفاظ على البيئة كما أنها مهتمة بالتعاون مع المنظمات الدولية في جهودها لتحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل بالأهداف السبعة عشر التي أعلنتها الأمم المتحدة لضمان استدامة التنمية قبل عدة سنوات مضت.

وأشارت إلى متابعة جهود كل دولة وفق الإمكانات والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، ومنها العمل بتحقيق غايات الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري والذي تكمن فكرته في الإبقاء على النفايات قدر الإمكان في دورة الإنتاج.

وشددت فرحان على أن هذه المخلفات، تعتبر ثروة في حال تم النظر إليها بمنظور اقتصادي، وتعد الصناعات التدويرية من الصناعات الاستراتيجية لكثير من الدول فهي توفر فرص عمل هائلة ومصدر دخل لكثير من فئات المجتمع، وفرصة استثمارية واعدة في فلسطين.

بدوره، أوضح مدير عام الإدارة العامة لمجالس الخدمات المشتركة في وزارة الحكم المحلي سليمان أبو مفرح، أن اللقاء يأتي في اطار التنسيق بين أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة وفي سياق قيام الوزارة بتنفيذ عدد من المشاريع كجزء من التدخلات الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة.

وأشار إلى أهمية دعوة الشركات الخاصة والمصانع العاملة في تدوير النفايات، لاطلاعهم على واقع النفايات الصلبة وفرص الاستفادة من مكوناتها المختلفة القابلة للتدوير باعتبارها موارد ومصادر قيمة.

وأضاف أبو مفلح بأنه سيتم من خلال المشروع الحالي الذي تنفذه وزارة الحكم المحلي العمل مع اللجنة الوطنية على اعداد مسودة للاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة للفترة القادمة (2024-2028) يجري حاليا وبمشاركة من كافة أصحاب العلاقة إعداد مسودة برنامج وطني للتوعية وآخر لتفعيل سياسات (3R)، خاصة أن كمية النفايات المنتجة في فلسطين مرتفعة جدا (اكثر من 4400 طن يوميا في الضفة وقطاع غزة)، مقارنة بمستوى الدخل وما زال حتى اليوم يتم التخلص من أكثر من 98% منها سواء في مكبات صحية او مكبات عشوائية.

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