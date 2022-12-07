شؤون فلسطينية

معالجة ملف مرابحات الموظفين.. طالع أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة

معالجة ملف مرابحات الموظفين.. طالع أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة
خلال جلسة للجنة متابعة العمل الحكومي بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت لجنة متابعة العمل الحكومي، بغزة، برئاسة عصام الدعليس، عدة قرارات، وذلك جلستها الأسبوعية المنعقدة اليوم الأربعاء.

وقررت اللجنة، إعفاء ‏المواد الخام اللازمة للصناعات المحلية من التعليات الجمركية وفق ضوابط المواد الخام، وذلك دعما للمنتج المحلي، بالإضافة إلى معالجة ملف مرابحات الموظفين لدى البنوك ما قبل عام 2014م، عبر تسديد 50% من المستحقات.

كما أعلنت عن اعتماد ضوابط ومحددات إقامة الحفلات، والموافقة على مشروع تطوير مركز خدمات الجمهور بمديرية وزارة الداخلية-محافظة غزة، ضمن تطوير مراكز خدمات الجمهور الحكومية.

‏كما قررت اللجنة اعتماد نظام جمع التبرعات والمساعدات وتوزيعها لأغراض خيرية، ضمن جهود ضبط وتنظيم توزيع المساعدات.

‏كما أعلنت إقرار توصيات الدراسة المقدمة حول الخصائص الديموغرافية والمكانية لمرتكبي الجرائم، ضمن جهود الحد من الجريمة، واعتماد وثيقة المؤشرات الحكومية للأعوام 2023 - 2024.

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