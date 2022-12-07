مباشر | حلقة خاصة أمس الثلاثاء من برنامج مونديال قطر عن تأهل المنتخب المغربي


شؤون فلسطينية

القبض على ثلاثة مشتبه بهم.. الشرطة تكشف تفاصيل جريمة مقتل مواطن بنابلس

القبض على ثلاثة مشتبه بهم.. الشرطة تكشف تفاصيل جريمة مقتل مواطن بنابلس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قبضت الشرطة والأجهزة الأمنية اليوم على ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم بقتل مواطن (34 عاماً) فجر اليوم في مدينة بنابلس.

وقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بأن الشرطة تلقت بلاغاً فجر اليوم يفيد بمقتل مواطن يبلغ من العمر (34 عاماً) في منطقة المخفية بمدينة نابلس بعد إصابته بعدة طعنات بأداة حادة.

وعلى الفور تحركت قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية لمكان وقوع الحادثة وباشرت إدارة المباحث العامة  إجراءات البحث والتحري و جمع الاستدلالات والتي أفضت للقبض على 3 أشخاص مشتبه فيهم بالاشتراك بقتله وضبط أداة الجريمة المشتبه باستخدمها في الجريمة  .

وأضاف العقيد ارزيقات أنه وبسماع أقوال المشتبه فيه أفاد بقيامة بالقتل بالاشتراك .

وأكد العقيد ارزيقات أنه تم التحفظ على المشتبه فيه وأداة الجريمة وقامت النيابة العامة بالتحفظ على الجثة وإحالتها لمعهد الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً.

أخبار ذات صلة

معالجة ملف مرابحات الموظفين.. طالع أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة

معالجة ملف مرابحات الموظفين.. طالع أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة

انطلاق المؤتمر الثالث عشر للتوعية والتعليم البيئي

انطلاق المؤتمر الثالث عشر للتوعية والتعليم البيئي

&#34;الخارجية&#34; تطالب بإجراءات دولية وأميركية ترتقي لمستوى المخاطر التي تهدد المنطقة

"الخارجية" تطالب بإجراءات دولية وأميركية ترتقي لمستوى المخاطر التي تهدد المنطقة

الحسيني يدعو إلى الانتصار للحقوق الفلسطينية وردع التطرف الإسرائيلي القادم

الحسيني يدعو إلى الانتصار للحقوق الفلسطينية وردع التطرف الإسرائيلي القادم

السماح بإدخال زيت الزيتون إلى الأردن

السماح بإدخال زيت الزيتون إلى الأردن

الإعلان عن إصابة الأسير وليد دقة بـ &#34;سرطان الدم&#34;

الإعلان عن إصابة الأسير وليد دقة بـ "سرطان الدم"

&#34;الديمقراطية&#34; توجه ثلاث رسائل في ذكرى الانتفاضة الوطنية الكبرى

"الديمقراطية" توجه ثلاث رسائل في ذكرى الانتفاضة الوطنية الكبرى

معلنة عن عدة فعاليات.. حماس تكشف عن رسائل شعار انطلاقتها &#34;آتون بطوفان هادر&#34;

معلنة عن عدة فعاليات.. حماس تكشف عن رسائل شعار انطلاقتها "آتون بطوفان هادر"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

انطلاق المؤتمر الثالث عشر للتوعية والتعليم البيئي

انطلاق المؤتمر الثالث عشر للتوعية والتعليم البيئي

الحسيني يدعو إلى الانتصار للحقوق الفلسطينية وردع التطرف الإسرائيلي القادم

الحسيني يدعو إلى الانتصار للحقوق الفلسطينية وردع التطرف الإسرائيلي القادم

الشيخ عكرمة صبري يستنكر حملات التحريض التي تشنها جماعات المستوطنين

الشيخ عكرمة صبري يستنكر حملات التحريض التي تشنها جماعات المستوطنين

هيئة الأسرى تكشف تفاصيل الحالة الصحية لثلاثة اسرى مصابين يقبعون بعيادة &#34;سجن الرملة&#34;

هيئة الأسرى تكشف تفاصيل الحالة الصحية لثلاثة اسرى مصابين يقبعون بعيادة "سجن الرملة"

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و&#34;أنيرا&#34; تحتفلان بإنجاز مشروع نادي غزة الرياضي

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و"أنيرا" تحتفلان بإنجاز مشروع نادي غزة الرياضي

بأوضاع صحية سيئة.. هيئة الأسرى ترصد حالتين مرضيتين تقبعان بمعتقل &#34;عسقلان&#34;

بأوضاع صحية سيئة.. هيئة الأسرى ترصد حالتين مرضيتين تقبعان بمعتقل "عسقلان"

&#34;أنا لا أُخدع&#34;.. منصور عباس يوضح إمكانية انضمامه لحكومة نتنياهو

"أنا لا أُخدع".. منصور عباس يوضح إمكانية انضمامه لحكومة نتنياهو

هيئة الأسرى: حالة الأسير ناصر أبو حميد دخلت منحنىً خطيراً جداً

هيئة الأسرى: حالة الأسير ناصر أبو حميد دخلت منحنىً خطيراً جداً

منوعات

بالصور.. عشيقة رونالدو &#34; جورجينا&#34; تستعرض جمالها بصحراء الدوحة

بالصور.. عشيقة رونالدو " جورجينا" تستعرض جمالها بصحراء الدوحة

كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاده من الكعبة

كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاده من الكعبة

نسرين طافش تتغزل بنفسها.. &#34;يا أرض احفظي ما عليكي&#34;

نسرين طافش تتغزل بنفسها.. "يا أرض احفظي ما عليكي"

هاجر الشرنوبي تهدّد بفضح مُعلمة ابنها عبر منشور على (فيسبوك) ثم تحذفه

هاجر الشرنوبي تهدّد بفضح مُعلمة ابنها عبر منشور على (فيسبوك) ثم تحذفه

حسن الرداد يكشف عن معاناته النفسية بعدة وفاة أمه وسمير غانم ودلال عبدالعزيز

حسن الرداد يكشف عن معاناته النفسية بعدة وفاة أمه وسمير غانم ودلال عبدالعزيز

وفاة بوب مكغراث أسطورة &#34;عالم سمسم&#34; عن عمر 90 عاماً

وفاة بوب مكغراث أسطورة "عالم سمسم" عن عمر 90 عاماً

حادث غامض يقلب الموازين ويكشف أسراراً خطرة في مسلسل &#34;ولد أمه&#34;

حادث غامض يقلب الموازين ويكشف أسراراً خطرة في مسلسل "ولد أمه"

شاهد.. تامر حسني يشارك جمهوره قصة كفاحه في الفن ويوجّه نصيحة لهم

شاهد.. تامر حسني يشارك جمهوره قصة كفاحه في الفن ويوجّه نصيحة لهم

بالصور.. أصالة نصري تهنئ المنتخب المغربي بفوزه على نظيره الاسباني والجمهور يتفاعل

بالصور.. أصالة نصري تهنئ المنتخب المغربي بفوزه على نظيره الاسباني والجمهور يتفاعل

شريهان تحتفل بعيد ميلادها الـ57 بإطلالة أنيقة

شريهان تحتفل بعيد ميلادها الـ57 بإطلالة أنيقة

عربي

خبير فلكي أردني: المريخ سيحتجب خلف القمر الخميس المقبل

خبير فلكي أردني: المريخ سيحتجب خلف القمر الخميس المقبل

الرئيس الصيني يصل اليوم الأربعاء إلى السعودية في مستهل زيارة رسمية

الرئيس الصيني يصل اليوم الأربعاء إلى السعودية في مستهل زيارة رسمية

الرئيس العراقي: لدينا استراتيجية خاصة للانفتاح على العالم

الرئيس العراقي: لدينا استراتيجية خاصة للانفتاح على العالم

سوريا تطالب بتصحيح مسار عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

سوريا تطالب بتصحيح مسار عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية