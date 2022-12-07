القبض على ثلاثة مشتبه بهم.. الشرطة تكشف تفاصيل جريمة مقتل مواطن بنابلس

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة والأجهزة الأمنية اليوم على ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم بقتل مواطن (34 عاماً) فجر اليوم في مدينة بنابلس.وقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بأن الشرطة تلقت بلاغاً فجر اليوم يفيد بمقتل مواطن يبلغ من العمر (34 عاماً) في منطقة المخفية بمدينة نابلس بعد إصابته بعدة طعنات بأداة حادة.وعلى الفور تحركت قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية لمكان وقوع الحادثة وباشرت إدارة المباحث العامة إجراءات البحث والتحري و جمع الاستدلالات والتي أفضت للقبض على 3 أشخاص مشتبه فيهم بالاشتراك بقتله وضبط أداة الجريمة المشتبه باستخدمها في الجريمة .وأضاف العقيد ارزيقات أنه وبسماع أقوال المشتبه فيه أفاد بقيامة بالقتل بالاشتراك .وأكد العقيد ارزيقات أنه تم التحفظ على المشتبه فيه وأداة الجريمة وقامت النيابة العامة بالتحفظ على الجثة وإحالتها لمعهد الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً.