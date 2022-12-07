خبير فلكي أردني: المريخ سيحتجب خلف القمر الخميس المقبل

رام الله - دنيا الوطن

أكد الخبير الفلكي الأردني، عماد مجاهد، أن كوكب المريخ سيحتجب خلف القمر صباح الخميس المقبل في حدث فلكي نادر.

وقال مجاهد:"يمكن مشاهدة الاحتجاب في شمال إفريقيا وأوروبا وشمال الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يشاهد كوكب المريخ في الأردن قريبا من القمر بعد غروب الشمس الأربعاء."، حسب ما ذكر موقع (رؤيا) الإخباري٠

وأشار إلى أن المريخ يقترب تدريجيا من القمر المكتمل (البدر) حتى يكون في أقرب نقطة له من القمر في ساعات فجر الخميس، ثم يحتجب المريخ خلف القمر في تمام الساعة 8:39 صباحا بتوقيت الأردن أي بعد غروب القمر، وعليه فلا يشاهد الاحتجاب بشكل حقيقي في الأردن.

وأوضح الفلكي مجاهد أن احتجاب الكواكب السيارة والنجوم خلف القمر حدث فلكي طبيعي لكنه نادر خاصة مع الكواكب السيارة، ويحدث الاحتجاب عندما يتقاطع مدار القمر في السماء مع مدار هذه الكواكب السيارة.

ودعا هواة التصوير في الأردن الى المشاركة في التقاط الصور النادرة لهذا الحدث الفلكي الجميل، خاصة في ساعات فجر الخميس وقبل طلوع الفجر، من اجل نشرها على مواقع وكالة ناسا ومراكز أبحاث الفضاء في العالم.