دولي

هيئة محلفين أمريكية تدين "منظمة ترامب" بالاحتيال الضريبي

هيئة محلفين أمريكية تدين "منظمة ترامب" بالاحتيال الضريبي
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
اتهمت هيئة محلفيت أمريكية شركتين بـ"منظمة ترامب" التابعة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بالاحتيال الضريبي وتزوير سجلات تجارية.

وأدانت الهيئة منظمة ترامب بتهم متعددة تتعلق بالاحتيال الضريبي وتزوير سجلات تجارية مرتبطة بخطة مدتها 15 عامًا للاحتيال على السلطات من خلال عدم الإبلاغ ودفع الضرائب على تعويضات لكبار المديرين التنفيذيين

وبحسب موقع (CNN)، فقد تم إدانة الشركتين التابعتين لمنظمة ترامب في جميع التهم الموجهة إليهما، ولكن لم يتم توجيه اتهامات إلى دونالد ترامب ولا أفراد عائلته في هذه القضية.

وعقب صدور قرار الإدانة بعد محاكمة استمرت 7 أسابيع، قد تواجه الشركتين ما مجموعه 1.6 مليون دولار من الغرامات.

وفي المقابل، قال ترامب، في بيان، إنه "محبط" من قرار الإدانة وتعهد بالاستئناف.

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