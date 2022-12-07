معلنة عن عدة فعاليات.. حماس تكشف عن رسائل شعار انطلاقتها "آتون بطوفان هادر"

وأضافت: "لن نسمح بالتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى وآتون بطوفان هادر حتى نحرر الأقصى".



ووجهت الحركة في المؤتمر الصحفي، عن رسالتها للضفة الغربية: "أننا لن ندعكم وحدكم في مواجهة العدو وأننا آتون بطوفان هادر".



كما وجهت رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو بقولها: "نقول لحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة آننا آتون بطوفان هادر يلقي بكم في مزابل التاريخ".

وقالت الحركة: "تبدأ من الآن الفعاليات المختلفة والمتواصلة في كل المناطق في الداخل والخارج وسنقدّم لوحة وطنية في فعاليات الانطلاقة تجسيدا لكل الخطوات في سياق العمل الوطني المشترك".





وأكدت أن حفل الانطلاقة سيقام يوم الأربعاء الموافق 14 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، في ساحة الكتيبة الخضراء بمدينة غزة.

وقالت حركة حماس في المؤتمر الصحفي: "(35 عاماً) واجهنا فيها الهجمة الصهيونية البشعة التي استهدفت الإنسان والأرض والمقدسات، وشكّلت فيها حماس رافعة حقيقية للعمل الوطني الفلسطيني ومدّت يدها للعمل المشترك".وأضافت: "(35 عاماً) كانت فيها حماس وكتائب القسام درع الوطن ونقول لشيخنا الياسين ولشعبنا العظيم وللشهداء والأسرى أننا على العهد باقون وأننا أوفياء للقيم والمبادي والثوابت التي كانت من أجلها الانطلاقة الأولى وما بدّلنا تبديلا.وشددت على أن "مقاومتنا العتيدة تسجل الإنجازات الرائعة في الضفة تسجل كل يوم عملا جهاديا مضيئا وعرين الأسود تتقدم والقدس تتسابق لتسجيل العمليات النوعية".وتابعت: "نقول للأسرى قسما أنكم على موعد مع الحرية والتحية لرجال الأنفاق والتجهيز والإعداد في غزة".