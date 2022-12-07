ألمانيا: الشرطة تحبط مخططاً "إرهابياً" يستهدف البرلمان



وبحسب مدعون فدراليون فقد اعتقلت الشرطة الألمانية 25 شخصا من أفراد "مجموعة إرهابية" من اليمين المتطرف يشتبه بقيامها بالتخطيط لشن هجوم على البرلمان.



وبحسب موقع (سكاي نيوز)، فقد قال المدعون في بيان إن أفرادا ينتمون إلى حركة مواطني الرايخ (رايخ سبرغر) يشتبه في قيامهم باستعدادات ملموسة لاقتحام البرلمان الألماني بعنف مع مجموعة صغيرة مسلحة.



رام الله - دنيا الوطننفذت الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، عمليات دهم في أنحاء البلاد طالت عدد من الأفراد التابعين "لمجموعات إرهابية".