شؤون فلسطينية

نادي الأسير: المعتقلان الشقيقان أحمد وعدال موسى يستأنفان الإضراب عن الطعام

رام الله - دنيا الوطن
أكّد نادي الأسير الفلسطينيّ، أنّ المعتقلين الإداريين الشقيقين أحمد وعدال موسى من بلدة الخضر/ بيت لحم، قد استأنفا اليوم إضرابهما المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهما الإداريّ، بعد أن تنصلت أجهزة الاحتلال من "الاتفاقات" التي علّقا بناءً عليها إضرابهما السّابق، وفيه استمر أحمد لمدة 32 يومًا، وعدال لمدة 37 يومًا.

وأوضح نادي الأسير في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنّ هذه الخطوة تأتي كذلك في إطار مواجهة ما تحاول أجهزة الاحتلال أن تفرضه من عملية تقويض لأبرز أدوات المواجهة التي يملكها الأسرى، وهي تجربة الإضراب عن الطعام.

وذكر نادي الأسير أنّ المعتقل أحمد موسى (43 عامًا)، كان من المفترض أنّ يتم الإفراج عنه اليوم بناء على "الاتفاق"، أما عدال (34 عامًا) كان من المقرر الإفراج عنه في السادس من تشرين الثاني المنصرم، إلا أنّ مخابرات الاحتلال أصدرت أمر اعتقال إداريّ جديد لمدة ثلاثة شهور بحقّ عدال، وأمر اعتقال إداريّ جديد بحق أحمد لمدة أربعة شهور.

يُشار إلى أنّ أحمد موسى هو أسير سابق، خاض سابقًا إضرابًا عن الطعام عام 2019، رفضا لاعتقاله الإداريّ، واستمر لمدة 29 يومًا، وهو متزوج وأب لخمسة من الأبناء.

والمعتقل عدال هو أسير سابق، أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال سبع سنوات، منها خمس سنوات بشكل متواصل، وهو متزوج وأب لطفلين.



علمًا أنهما يقبعان اليوم في سجن "عوفر"، وهما معتقلان منذ السابع من آب/ أغسطس 2022.

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