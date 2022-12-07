شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تكشف تفاصيل الحالة الصحية لثلاثة اسرى مصابين يقبعون بعيادة "سجن الرملة"

هيئة الأسرى تكشف تفاصيل الحالة الصحية لثلاثة اسرى مصابين يقبعون بعيادة "سجن الرملة"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء في تقرير لها، ونقلاً عن محاميها فواز شلودي تفاصيل الحالة الصحية لثلاثة أسرى مصابين محتجزين بعيادة "سجن الرملة".

ووفق الهيئة فإنه من بين هذه الحالات:

حالة الأسير نذير أحمد من بلدة عبوين/ رام الله، كان قد تعرّض لإطلاق نار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر، وعلى أثرها أصيب بأكثر من 20 رصاصة في عدة أنحاء من جسده في منطقة البطن والظهر والقدمين، وقد خضع الاسير الأسبوع الماضي لعملية جراحية وتم ازالة  كيس البراز له،  ووضعه الصحي آخذ بالاستقرار، لكنه مازال بحاجة الى رعاية طبية مستمرة.

ويشتكي الأسير صالح السعدي (26 عاماً) من مدينة جنين، من التهاب بالكلى حيث مكث في مستشفى العفولة لمدة ثلاثة ايام، ومن ثم تم نقله الى عيادة سجن الرملة، وقد تعرض الاسير اثناء اعتقاله الى الضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال، مما أدى الى تفاقم وضعه الصحي، ويتلقى حاليا العلاج اللازم له.

أما الأسير إسلام علي (32 عاماً)،  من مدينة طولكرم كان قد تعرض قبل اعتقاله الى حادث سير حيث أصيب بكسور بمنطقة الفخذ وكان يتعالج بالخارج، وأثناء اعتقاله تعرض للضرب العنيف من قبل جيش الاحتلال، مما ادى الى تكسير البراغي الموضوعة له بالفخد، وقد نقل الأسير الى مستشفى "العفولة"،  وتم اجراء عملية جراحية له تم فيها اعادة البراغي الى مكانها ومن ثم تم نقله الى عيادة "الرملة"، لاستكمال علاجه، حيث يتم تزويده بالمضادات الحيوية  كونه يعاني من التهابات حادة مكان العملية.

وتشير الهيئة الى ان  هؤلاء الاسرى الثلاث يقبعون الى جانب 12اسيراً مريضا يقاسون ظروفاً صحية وحياتية صعبة للغاية، فهم يشتكون من أمراض مزمنة وشديدة الخطورة، كالسرطان والقلب والإعاقات الجسدية، وأمراض الكلى وغيرها، في ظل تعنت من قبل ادارة الرملة وعدم اكتراثها،  لامرهم، فهي تكتفي فقط باعطائهم المسكنات دون علاج جدي لهم.

الجدير ذكره أن الأسرى المرضى المحتجزين حالياً داخل "الرملة" هم كل من :( الاسير منصور موقدة، و الاسير معتصم رداد، والاسير ناهض الأقرع، والاسير جمال زيد، والاسير ناصر أبو حميد، والأسير عماد سرحان، والاسير مراد بركات، والأسير نور جربوع، والاسير نذير أحمد، الأسير عثمان خليلي، والأسير محمد غوادرة، والاسير صالح السعدي، والاسير محمد الجعبري، والاسير اسلام علي، والأسير سعيد دويكات). بالاضافة الى الاسرى الثلاثة : ( إياد رضوان، وسامر أبو دياك، ومحمد ناجي) الذين يقومون بمساعدتهم إخوانهم الاسرى المرضى في تلبية حاجاتهم

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