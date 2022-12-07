شؤون فلسطينية

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و"أنيرا" تحتفلان بإنجاز مشروع نادي غزة الرياضي

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و"أنيرا" تحتفلان بإنجاز مشروع نادي غزة الرياضي
نادي غزة الرياضي
رام الله - دنيا الوطن
احتفل ممثلو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وأنيرا، بإنجاز مشروع نادي غزة الرياضي الذي تم توسعته وتطويره مؤخرا. 

ففي القدس، حضرت الحفل نائبة مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في بعثتها للضفة الغربية وغزة جيسيكا زمان، ورئيس برنامج تطوير البنية التحتية للمجتمع الفلسطيني (PCID) في أنيرا، رباح عوده. 

وفي غزة، مثل مؤسسة أنيرا رئيس قسم التطوير في مكتب واشنطن السيد ديريك مادسن، وبمشاركة أعضاء مجلس إدارة نادي غزة الرياضي، أحمد الشوا وباسل ناصر، إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة وممثلي النادي.

ووفق بيان للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، (USAID)، وقبل تنفيذ المشروع، كانت هناك حاجة ملحة لتطوير النادي الذي كان يفتقر الى القدرة على تلبية الحاجة والطلب المتزايد لممارسة النشاطات الرياضية المختلفة، حيث كانت مرافق النادي وملاعبه تعاني من القدم، ونقص القدرة الاستيعابية للنشاطات المختلفة.

ويستفيد النادي الذي تم تطويره أكثر من 4000 مستفيد (1000 من الإناث و3000 من الذكور) من مدينة غزة والمناطق المحيطة بها سنويًا.

وقد استثمرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ما يقارب من 519 ألف دولار لتجديد وتحديث نادي غزة الرياضي، حيث اشتمل المشروع على تحديث وتطوير الملاعب القائمة، وتحديدا ملعب كرة القدم 7-A، كما وتم بناء مرافق حديثة التي تشمل بناء جدار على مد حدود النادي، وإنشاء ملعب كرة قدم  5-A جديد، وملعبي كرة سلة / كرة طائرة في الهواء الطلق، إضافة إلى ملعب للتنس الأرضي، ومضمار للجري.

توفر الملاعب التي تم إنشاؤها وتطويرها الامكانية لممارسة مجموعة من الرياضات بما في ذلك كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة والتنس والجري، كما وتسمح التسهيلات الجديدة للنادي بإضافة المزيد من الأنشطة الرياضية المتنوعة للذكور والإناث، مما يدر دخلاً أكبر للنادي ويجعله أكثر استدامة. 

كما يعزز النادي مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجال من كافة الفئات العمرية في الأنشطة الرياضية المختارة. كما وأصبح الوصول إلى مرافق النادي متاح بالكامل لأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تشمل  المراحيض الحديثة التي يسهل الوصول إليها لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتلتزم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتحسين حياة الفلسطينيين، حيث خلال العام الماضي وحده، قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكثر من 110 مليون دولار على شكل مساعدات تنموية وإنسانية في الضفة الغربية وغزة. 

وفي خلال ثلاث سنوات، ستوفر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكثر من 5000 مليون دولار في برامج لدعم الشعب الفلسطيني.

في غزة، تقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المساعدة لدعم الفلسطينيين من خلال الأنشطة المستهدفة، بما في ذلك الاستجابة الصحية لـجائحة (كوفيد-19)، وتوفير الدخل قصير الأجل، والوصول إلى المياه والصرف الصحي المنزلي، والمساعدات الغذائية الطارئة، وإمدادات الإغاثة الطارئة، وحماية الفئات المستضعفة.

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