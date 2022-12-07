شؤون فلسطينية

بأوضاع صحية سيئة.. هيئة الأسرى ترصد حالتين مرضيتين تقبعان بمعتقل "عسقلان"

بأوضاع صحية سيئة.. هيئة الأسرى ترصد حالتين مرضيتين تقبعان بمعتقل "عسقلان"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
رصدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته  اليوم الأربعاء ومن خلال  محاميها كريم عجوة، حالتين مرضيتين تقبعان في معتقل " عسقلان" بظروف صحية سيئة للغاية.

ومن بين هذه الحالات حالة الأسير المسن موفق عروق (79 عاماً)  من بلدة يافة / الناصرة ، والمعتقل منذ عام 2003 ومحكوم بالسجن (30 عاماً)، حيث يعاني من دوخة مستمرة وضعف كبير بالنظر اضافة الى عدم مقدرته على الوقوف على قدميه، بالإضافة إلى معاناته من مرض السرطان في الكبد والمعدة، وهو بحاجة لرعاية طبية مستمرة  نظراً لكبر سنه وظروفه الصحية والاعتقالية التي يُحتجز بها.   

كما يشتكي الأسير نديم عواد (47 عاماً) من محافظة نابلس من ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم ونسبة السكر أيضاً وقرحة بالمعدة، عدا عن البلاتين المتواجد بجسده نتاجاً للإصابات التي تعرض لها قبل اعتقاله من قبل جيش الاحتلال، ووضعه يستدعي المتابعة الطبية.

ومن الجدير ذكره أن سلطات الاحتلال يحتجز داخل سجونه قرابة 600 أسير مريض يعانون من عدة مشاكل صحية مزمنة وبحاجة لعلاجات مختلفة .

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