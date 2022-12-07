شؤون فلسطينية

واشنطن تعلن موقفها من رفع (الجزيرة) قضية مقتل أبو عاقلة للمحكمة الجنائية

واشنطن تعلن موقفها من رفع (الجزيرة) قضية مقتل أبو عاقلة للمحكمة الجنائية
شيرين أبو عاقلة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن بلاده تعارض رفع قناة (الجزيرة)، قضية مقتل الصحفية الأمريكية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وذكر برايس، في إحاطة، أن "على المحكمة الجنائية الدولية التركيز على مهمتها الأساسية المتمثلة في أن تكون الملاذ الأخير لمعاقبة الجرائم الفظيعة وردعها"، وفق ما نقل موقع (سي إن إن).

وكانت شبكة الجزيرة الإعلامية، أعلنت أنها سترفع قضية لمحكمة الجنايات الدولية، لفتح تحقيق في مقتل أبو عاقلة.

وقالت (الجزيرة) إنها "تعلن رفع قضية اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة من قبل قوات الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد إجراء فريقنا القانوني تحقيقًا في القضية".

وأكدت الجزيرة وفق بيان صادر عنها، أنها تبرز في الملف المرفوع إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن الأدلة الجديدة المقتبسة من تصريحات الشهود ولقطات الفيديو تظهر بوضوح أن شيرين وزملاءها تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأن ادعاء السلطات الإسرائيلية بأنها قتلت خطأ خلال تبادل لإطلاق النار، ادعاء لا أساس له.

وأشارت الشبكة إلى أن الأدلة المقدمة تؤكد إلى مكتب المدعي العام أنه لم يكن هناك أي اشتباك أو إطلاق نار في المنطقة التي كانت فيها شيرين، باستثناء الطلقات التي استهدفتها وزملاءها بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال. 

وكان الصحفيون في مكان مرئي بوضوح، ويسيرون ضمن مجموعة ببطء على الطريق، مرتدين ستراتهم وخوذهم الإعلامية المميزة، ولم يكن هناك أشخاص آخرون.

وتقوض هذه الأدلة التي تقدم اليوم للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية النتائج التي خلص إليها تحقيق الجيش الإسرائيلي، وتشير إلى أن هذا القتل المتعمد كان جزءًا من حملة أوسع لاستهداف الجزيرة وإسكاتها، وفق البيان.

وعبرت الشبكة عن ترحيبها باهتمام المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، والهيئات المدافعة عن حرية الإعلام بالقضية، ومواصلتها الدعوة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة.

ولفتت الجزيرة إلى أنها تنظم بعد تقديم الملف، مؤتمراً صحافياً بلاهاي، يحضره ممثلون من الفريق القانوني للشبكة، وأفراد من عائلة الراحلة، وصحافيون، ومسؤولون من منظمات حقوقية وهيئات مدافعة عن حرية الإعلام.

وجددت شبكة الجزيرة الإعلامية، التزامها بتحقيق العدالة لشيرين، عبر اتخاذ كل الإجراءات والسبل المتاحة لمحاسبة قتلتها.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اغتالت في صباح 21  من أيار/مايو 2022، الصحفية شيرين أبو عاقلة أثناء تغطيتها لاقتحامه مخيم جنين، حيث أُصيبت برصاصة مباشِرة في رأسها، نُقِلَت على إثرها إلى مستشفى ابن سينا التخصّصي وأُعلن عن وفاتها هناك.

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