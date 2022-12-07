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الرئيس الصيني يصل اليوم الأربعاء إلى السعودية في مستهل زيارة رسمية

الرئيس الصيني يصل اليوم الأربعاء إلى السعودية في مستهل زيارة رسمية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يصل الرئيس الصيني شي جين بينج، إلى المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء، في مستهل زيارة رسمية بين البلدين.

وأعلنت السعودية أمس الثلاثاء، أن الرئيس الصيني، سيجري زيارة رسمية إلى المملكة من 7 إلى 9 ديسمبر، بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت الوكالة إن زيارة الرئيس الصيني تأتي لـ"تعزيز العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع الرياض وبكين".

وستشمل زيارة الرئيس الصيني قمة سعودية صينية برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الصيني شي جين بينج، ومشاركة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ووفقاً لـ"واس"، ستوقع على هامش القمة السعودية الصينية أكثر من 20 اتفاقية أولية بأكثر من 110 مليارات ريال (29.3 مليار دولار)، إضافة إلى توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وبكين، وخطة المواءمة بين رؤية المملكة 2030، ومبادرة "الحزام والطريق".

وأضافت الوكالة أن برنامج زيارة الرئيس الصيني سيتضمن عقد "قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية"، و"قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية"، بحضور أكثر من 30 قائد دولة ومنظمة دولية، بما يشمل قادة مجلس التعاون لدول الخليج، والدول العربية.

وسيتم خلال القمتين مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في كافة المجالات، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي.

وأشارت الوكالة إلى أن ذلك يأتي "انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تربط دول مجلس التعاون لدول الخليج، والدول العربية، مع الصين".

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