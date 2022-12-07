حزبا (ليكود) و(يهدوت هتوراة) يتفقان على توزيع الحقائب الوزارية

رام الله - دنيا الوطنوقع حزبا (يهدوت هتوراة) و(ليكود)، على اتفاق لتوزيع الحقائب الوزارية، والمناصب في إطار الائتلاف الحكومي المتبلور، لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.ووفق ما نقلته قناة (كان)، فإنه بموجب الاتفاق يحصل (يهدوت هتوراة) من جملة هذه الحقائب، على رئاسة لجنة المالية البرلمانية ووزارة البناء والإسكان، بما في ذلك سلطة الأراضي، وحقيبة القدس والتراث، ورئاسة لجنة الداخلية وحماية البيئة في (كنيست).ويجري في الوقت الحالي تشكيل الحكومة الإسرائيلية التي تعتبر الأكثر تطرفاً، حيث تضم بين وزرائها زعيم (الصهيونية الدينية)، بتسلئيل سموتريتش، وزعيم (العظمة اليهودية) وحزب "كاخ" إيتمار بن غفير.