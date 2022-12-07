"أنا لا أُخدع".. منصور عباس يوضح إمكانية انضمامه لحكومة نتنياهو

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس أن انضمامه لحكومة بنيامين نتنياهو الجديدة، هي مسألة وقت وذلك بعد التحقق من عدد من الشرط.وقال عباس فر تصريحات لإذاعة (103) الإسرائيلية، "أنا لا أُخدع، سنعرف ما هي سياسة الحكومة وبعد ذلك سنقرر".وأضاف حول إمكانية انضمامه إلى حكومة نتنياهو بأنني "أُريد أن أسمع من نتنياهو ووزرائه وهم يلتزمون بالوفاء بجميع التزاماتهم تجاه المجتمع العربي".ويجري في الوقت الحالي تشكيل الحكومة الإسرائيلية التي تعتبر الأكثر تطرفاً، حيث تضم بين وزرائها زعيم "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، وزعيم "العظمة اليهودية" وحزب "كاخ" إيتمار بن غفير.