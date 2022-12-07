السفير الفرنسي في إسرائيل: احتمال لأن تكون المنطقة أكثر عنفاً في ظل حكومة نتنياهو

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم الأربعاء، تصريحات للسفير الفرنسي إريك دانون: إن "هناك احتمالاً لأن تكون المنطقة أكثر عنفاً في ظل حكومة نتنياهو التي سيتم تشكيلها".وأضاف دانون في حديث مع مسؤول كبير في وزارة الخارجية الإسرائيلية: "على أي حال، فإن صورة إسرائيل في فرنسا تمر الآن بمرحلة ليست جيدة".وأوضح رداً على حادثة دبلوماسية لم يُسمح فيها لموظفي القنصلية بالدخول إلى إسرائيل عبر حاجز من بيت لحم أن مثل "هذه الأحداث تجعل من الصعب على السفارة الفرنسية الدفاع عن إسرائيل ونقل رسائل إيجابية إلى باريس".ويجري في الوقت الحالي تشكيل الحكومة الإسرائيلية التي تعتبر الأكثر تطرفاً، حيث تضم بين وزرائها زعيم "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، وزعيم "العظمة اليهودية" وحزب "كاخ" إيتمار بن غفير.