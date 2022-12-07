إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل فشل القوات الخاصة باعتقال مطلوب من (عرين الأسود)

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، تفاصيل فشل قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال باعتقال مطلوب من مجموعة (عرين الأسود).ووفق صحيفة (معاريف)، إذ ذكرت أن القوات الإسرائيلية الخاصة فشلت باعتقال أحد المطلوبين الفلسطينية من مجموعة (عرين الأسود) في نابلس.وقال المراسل العسكري لصحيفة (معاريف)، تال ليف رام، إن "قوات الجيش الإسرائيلي دخلت صباح اليوم إلى البلدة القديمة بنابلس لتنفيذ عملية اعتقال لأحد المطلوبين الفلسطينيين في مجموعة (عرين الأسود)".وأضاف المراسل العسكري أن "قوات الجيش فشلت باعتقال المطلوب الفلسطيني من البلدة القديمة بنابلس، كما تعرضت القوات لأطلاق نار كثيف من قبل مسلحين فلسطينيين في البلدة".ووفق تقارير فلسطينية، فإن "قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت البلدة القديمة بلباس مدني ومركبات؛ قبل أن تبدأ بالتمركز في حوش عطعوط وحارة الياسمينة ومحاصرة إحدى المنازل".وأضافت التقارير أن "قوات الجيش تركوا خلفهم الملابس التي استخدموها خلال اقتحام البلدة القديمة بنابلس"، وفق موقع (عكا للشؤون الإسرائيلية).وذكرت تقارير طبية فلسطينية، أن "أربعة فلسطينيين أصيبوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اشتباكات مسلحة ومواجهات في البلدة القديمة بمدينة نابلس".