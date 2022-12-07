وجهت فيه رسالة لقائد وحدة يمام.. (عرين الأسود) تصدر بياناً عقب اقتحام الاحتلال لنابلس

رام الله - دنيا الوطنأصدرت مجموعة (عرين الأسود)، بياناً عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس فجر اليوم الأربعاء.ووجهت (عرين الأسود)، رسالة إلى وحدة اليمام الإسرائيلية قال فيها: "نقول لقائد وحدة اليمام الذي قال أن العرين ينتهي عندما ندخل البلدة القديمة ننفذ إعتقال هادئ هذا زمانٌ ولى ولن يعود وسيرى العرين وشعب العرين مَن سيُحاصِر مَن".وفيما يلي نص البيان:"أيها الأغبياء أنحذر مقاتلينا قبل ساعات ونغدر فجرا ؟؟؟ لا والله الذي رفع السماوات بلا عمد إنا كنا نعلم بأمر جلل وتجهزنا له جيدا وحذرنا منه وأعلنا النفير وحاصرناكم ولم تحاصرونا في كل زقاق وفي كل بيت"."أيها المواطنون الأحرار يا أشرف الناس وأطهر ما خلق الله على هذه البسيطة بفضل الله ويقظة أبناء العرين ويقظة المقاومة أكتشف جند العرين القوات الخاصة منذ الساعة 6:00 من فجر هذا اليوم و أفشلت مجموعة عرين الأسود وجند المقاومة من الفصائل الأخرى مخطتاتهم وإنقض مقاتلي العرين والمقاومين البواسل على القوات الخاصة واليمام وقوات الإسناد من كل نحو وصوب ببنادقهم الطاهرة والعبوات المباركة محققين بهم بفضل الله بالغ الإصابات ولم يصب أي أسد من أسود العرين أو المقاومة بأي أذى"."حربنا معكم طويلة فإنتظروا إنا منتظرون، نقول لقائد وحدة اليمام الذي قال أن العرين ينتهي عندما ندخل البلدة القديمة ننفذ إعتقال هادئ هذا زمانٌ ولى ولن يعود وسيرى العرين وشعب العرين من سيحاصر من"."أيها المقاومين في نابلس وجنين والخليل ورام الله اليقظة التامة لا نوم بعد اليوم والنصر حليفنا بإذن الله".