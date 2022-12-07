شاهد: جيش الاحتلال يقتحم نابلس ويصيب عددًا من المواطنين











رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطن بالرصاص الحي وآخرون بشظايا صباح اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس ومحاصرة البلدة القديمة فيها.وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل بأن مواطنا أصيب بالرصاص الحي بشكل سطحي بالرأس والظهر ونقل إلى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج، بينما أصيب مواطنان آخران بشظايا وتم تقديم الإسعاف لهما ميدانيا، بحسب وكالة (الأنباء الفلسطينية).وكانت قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم، مدينة نابلس من عدة محاور، وحاصرت البلدة القديمة فيها.ووفق مصادر محلية، إن قوة عسكرية مؤللة اقتحمت المدينة من عدة محاور، وحاصرت البلدة القديمة فيها، قبل أن يسمع أصوات إطلاق نار داخلها.وأعلنت مديرية التربية والتعليم في المدينة عن تأخير الدوام ساعة واحدة، أو لحين تأكيد انسحاب الاحتلال حرصا على سلامة الطلبة والهيئة التدريسية.