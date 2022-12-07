شؤون فلسطينية

تعرف على حالة الطقس حتى السبت المقبل

تعرف على حالة الطقس حتى السبت المقبل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئيا بارداً نسبيا إلى بارد  في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئيا إلى صاف باردا نسبيا نهارا في المناطق الجبلية  باردا خلال ساعات الليل ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئيا إلى صاف لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم السبت، يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 17-10 17-11 18-11 بيت لحم 17-10 17-11 18-11
رام الله والبيرة 16-9 16-10 17-10 طولكرم 20-13 20-14 21-14
نابلس 18-10 18-12 19-12 قلقيلية 20-13 20-14 21-14
جنين 22-11 22-13 23-13 سلفيت 17-10 17-11 18-11
طوباس 23-12 23-14 24-14 روابي 18-10 18-12 19-12
الخليل 16-9 16-10 17-10 غزه 21-15 21-15 21-15
أريحا 25-15 25-16 26-16 خانيونس 21-15 21-15 21-15
الأغوار الشمالية 23-13 23-14 24-14 رفح 22-14 22-14 22-14

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