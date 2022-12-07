التعاون الإسلامي والأمم المتحدة تبحثان أضرار بناء جدار العزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة

رام الله - دنيا الوطناستقبل الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس في منظمة التعاون الإسلامي، السفير سمير بكر اليوم 6 كانون الأول/ ديسمبر 2022 في مقر الأمانة العامة في جدة ، السفير لينود فرولوف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب تسجيل الأضرار الناجمة على بناء جدار العزل في الأراضي الفلسطينية.وبحث الطرفان خلال هذا الاجتماع نشاط مكتب الأمم المتحدة لتسجيل الاضرار الناجمة عن بناء جدار العزل في الأراضي الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي المتمثل في تلقي شكاوى المتضررين الفلسطينيين من بناء الجدار وتوثيقها.وأكد السفير سمير من جهته ما تعلقه منظمة التعاون الإسلامي من أهمية لدور هذا المكتب في تسجيل حقوق الفلسطينيين المتضررين، كما اتفق الطرفان على أهمية التنسيق والتواصل ما بين منظمة التعاون والمكتب الأممي لحين استكمال عمله ورفع تقريره للجمعية العامة للأمم المتحدة .