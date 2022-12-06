شؤون فلسطينية

زوجة الأسير نائل البرغوثي ترفض إعادة محاكم الاحتلال حكمه السابق

زوجة الأسير نائل البرغوثي ترفض إعادة محاكم الاحتلال حكمه السابق
الأسير نائل البرغوثي
رام الله - دنيا الوطن
عبّرت زوجة الأسير نائل البرغوثي، عن رفضها لقرار محاكم الاحتلال إعادة الحكم السابق بحق زوجها، والقاضي بالسجن المؤبد و18 سنة أخرى.

ووصفت إيمان نافع زوجة الأسير البرغوثي ما يجري في محاكم الاحتلال بأنه مسرحية تضيع فيها أعمار الفلسطينيين، مشيرة إلى أن نائل دخل عامه الـ43 في المعتقل، وهو من محرري صفقة وفاء الأحرار، والأصل أن تتدخل مصر كونها الوسيط لأجل إطلاق سراحه وسراح جميع محرري الصفقة المعاد اعتقالهم.

وذكرت نافع أن محكمة الاحتلال أصدرت حكماً عقب اعتقاله الثاني يقضي بسجنه 33 شهراً، وعند اقتراب انتهائها قررت لجنة عسكرية إعادة الحكم السابق، وعقب الاستئناف عاد الملف للمحكمة الأولى، وفي آخر جلسة رأينا مسرحية تسير وقضاة ينفذون ما تريده مخابرات الاحتلال.

ولفتت إلى أن الجلسة الأخيرة من محاكمة نائل شهدت إعادة الحكم السابق، بزعم وجود ملف سري ضده، مشددة في الوقت ذاته على أننا "لا نعول كثيراً على قضاء الاحتلال لأنه يسير وفق القادة الأمنيين، وهذه تمثيليات للعالم وكأنه يوجد قضاء حقيقي".

وتابعت نافع بقولها: "أتمنى أن يكون هناك جهات رسمية عالمية تتابع ما يحدث في ملفات الأسرى الفلسطينيين، لأن الكثير منهم حكم أحكام جائرة بلا سبب ولا يوجد رقيب على قضاء الاحتلال".

يشار إلى أن سلطات الاحتلال قررت إعادة الحكم السابق للأسير البرغوثي، بعد أن رفضت محكمة إسرائيلية الإفراج عنه.

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