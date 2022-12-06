الاحتلال يعيد الحكم السابق بالسجن المؤبد و18 سنة أخرى للأسير نائل البرغوثي

رام الله - دنيا الوطنقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إعادة الأسير الحكم السابق بالسجن المؤبد و18 سنة أخرى للأسير الفلسطيني نائل البرغوثي، المحرر في صفقة وفاء الأحرار.وأعلن جيش الاحتلال، إعادة الأسير البرغوثي لاستكمال الحكم السابق بحقه، بعد أن رفضت محكمة الاحتلال الأحد الماضي، الإفراج عنه.ويقضي نائل البرغوثي عميد الأسرى الفلسطينيين، أطول مجموع اعتقال في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة.وقررت المحكمة إبقاء الحكم الذي صدر بحقه خلال اعتقاله الأول الذي امتد 34 عاماً بشكل متواصل قبل الإفراج عنه بصفقة تبادل وفاء الأحرار عام 2011؛ وكانت مدته مؤبدا، إضافة لـ18 عاماً، بذريعة وجود ملف سرّي، رغم إصدار محكمة عسكرية حكم بحقه بالسجن لمدة 30 شهراً في عام 2015 إثر إعادة اعتقاله.