"العواودة" تدعو للتصدي لبلطجة الاحتلال على المسجد الإبراهيمي

رام الله - دنيا الوطندعت الناشطة انتصار عواودة الفلسطينيين إلى لتصدي لبلطجة الاحتلال، واعتداءاته على المسجد الإبراهيمي، ومواصلته لمخططاته التهويدية في المسجد، وليس آخرها استكمال بناء مصعد كهربائي.وأوضحت عواودة أن الاحتلال يستمر في تهويد المسجد الابراهيمي في مدينة الخليل، استكمالا لعدوانه على مقدسات الشعب الفلسطيني.وأضافت أن المحتل قد أجرم بالشعب الفلسطيني الأعزل عبر ارتكاب مجازر عديدة وتشريده من أرضه، إذ لم يتوان عن ارتكاب أي جريمة ضد الفلسطيني.وأشارت إلى أنه لم يسلم من عدوان الاحتلال بشر ولا شجر ولا حجر، وسط محاولات متواصلة منذ عقود سرقة التاريخ عبر الاستيلاء على المسجد الإبراهيمي عنوة.وأكدت عواودة أن هذه البلطجة سيواجهها الفلسطيني بمزيد من المقاومة، فلن يستسلم، والمحتل يعلم جيدا أن أهالي الخليل والفلسطينيين على وجه العموم متسمكون بالمقاومة.وتابعت: "قدم أبناء شعبنا بطولات كبيرة عبر سنين النضال الفلسطيني، واليوم لن يقف مكتوف الأيدي أمام تغول المستوطنين على المسجد الإبراهيمي".