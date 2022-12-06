شؤون فلسطينية

بكيرات: الاحتلال يستهدف القدس لاختلاق وجود تلمودي مزعوم

بكيرات: الاحتلال يستهدف القدس لاختلاق وجود تلمودي مزعوم
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث ناجح بكيرات إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف القدس المحتلة في كل مكان، لخلق لخلق حيز توراتي تلمودي يعبّر عن الوجود يهودي على حساب الوجود الإسلامي الفلسطيني.

ونوّه بكيرات إلى أن الاحتلال يواصل حفرياته تحت الأقصى حيث ما زالت أكثر من 60 حفرية دمرت كل الأبار والمباني الأموية والسلجوقية والعباسية والأيوبية، وخلقت أنفاق وواقع جديد. 

وأشار بكيرات إلى أن حفريات الاحتلال في محيط المسجد الأقصى دمرت كل المباني والآبار، في الوقت الذي أنشأ فيه الاحتلال القطار الخفيف في القدس للتسهيل على المستوطنين المتطرفين.

وأوضح بكيرات أن الاحتلال يهدف إلى خنق المسجد الأقصى من خلال تقسيم القرى وفصل المناطق عن بعضها، وبدأ خلق الحيّز اليهودي عام 1967 عندما هدم الاحتلال الحي الإسلامي في حي باب المغاربة.

وأكد بكيرات إن أهل القدس وفلسطين اليوم أمام حكومة فاشية تريد إثبات نفسها على حساب الفلسطينيين، مبيناً أن كل حكومات الاحتلال سامة قاتلة تريد أن تجعل من مدينة القدس كينونة جديدة.

وشدد بكيرات على ضرورة توفير حاضنة موحدة شعبية ورسمية ومؤسساتية ضد اعتداءات الاحتلال في القدس المحتلة، وللتصدي لمخططاته المتصاعدة بحق المواطن المقدسي ومقدساتنا.

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