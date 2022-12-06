السفير "خريشي" يُطلع المفوض السامي الجديد على انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا

رام الله - دنيا الوطنأطلع المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في سويسرا السفير إبراهيم خريشي، المفوض السامي الجديد فولكر تورك على آخر تطورات القضية الفلسطينية، والانتهاكات التي تمارسها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في المجالات كافة، بما فيها سياسة القتل المبرمج حيث ذهب ضحية إجرام قوات الاحتلال 10 شهداء منذ نهاية الشهر الماضي، إضافة لعدد من الجرحى، وكذلك سياسة الاعتقالات والمداهمات واعتداءات المستوطنين واقتحامات المسجد الأقصى.كما وضع السفير خريشي المفوض السامي الجديد في صورة أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، خاصة المعتقلين الإداريين والأطفال والنساء والشيوخ، وموضوع الأسرى المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة، حيث تم وضع المفوض السامي في صورة الحالة الخاصة بالأسير ناصر أبو حميد الذي يواجه الموت بسبب أن المرض منتشر في أنحاء جسمه.وأشار خريشي إلى تقرير مستشفى "آساف هاروفيه" الذي أوصى بضرورة الإفراج عن الأسير أبو حميد، وطالبه بضرورة التدخل للإفراج عنه أو نقله إلى أي مستشفى، لتتمكن عائلته ووالدته من التواجد معه والوقوف لجانبه.كما جرى خلال اللقاء، بحث المعيقات التي تضعها القوة القائمة بالاحتلال أمام عمل مكتب المفوض السامي ولجنة تقصي الحقائق الدائمة، وكذلك المقررة الخاصة بحالة حقوق الإنسان في فلسطين، وباقي حملة الولايات الخاصة.وتم توجيه دعوة للمفوض السامي لزيارة فلسطين للاطلاع على الأوضاع عن كثب بداية العام المقبل.