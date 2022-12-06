شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: الحقائق التي وردت في فيلم (الطنطورة) تؤكد مصداقية الرواية الفلسطينية

الرئيس عباس: الحقائق التي وردت في فيلم (الطنطورة) تؤكد مصداقية الرواية الفلسطينية
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
أكد، رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أن الحقائق التي وردت في فيلم الطنطورة تؤكد مصداقية الرواية الفلسطينية بخصوص مجازر الاحتلال الإسرائيلي التي ارتكبت بحق أبناء شعبنا في عام 48 وما تلاها من مجازر، وبذات الوقت فإن هذه الحقائق التي ظهرت في الفيلم تدحض مجددا الرواية الإسرائيلية التي أنكرت لسنوات طويلة ارتكاب هذه المجازر وعملت على طمس معالمها.

وشدد الرئيس عباس، على أن أهمية هذه الشهادات الحية أنها وردت على ألسن من ارتكب هذه المجزرة.

وأشاد رئيس دولة فلسطين، بشجاعة من بحث عن الحقيقة وأظهرها للعالم أجمع، بعد كل هذه السنوات من محاولات الاحتلال الممنهجة لإخفاء وطمس هذه المجازر.

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