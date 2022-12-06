(حماس): الجزائر وجّهت دعوة للفصائل ونحن أمام فرصة علينا اغتنامها

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، موسى أبو مرزوق، الثلاثاء، إن: "الجزائر "بلد قوي" يستطيع أن يتحمل أعباء المصالحة الفلسطينية وأعباء الثورة الفلسطينية وهو مستعد لذلك، لافتًا إلى أن "هناك دعوة وجهت للفصائل مجدداً من قبل الجزائر الشقيقة".وتابع أبو مرزوق خلال تصريحات صحفية (لإذاعة الأقصى) المحلية، أن"لدينا فرصة لترتيب البيت الفلسطيني بشموليته من خلال الجهود الجزائرية الشقيقة، وعلينا جميعاً كفلسطينيين أن نُنْجِح الجهود الجزائرية المُقدرة، فنحن أمام فرصة لم تتاح لنا في السابق وعلينا اغتنام هذه الفرصة".ولفت إلى أن :"الظروف الحالية التي تمر بها القضية الفلسطينية هي من أفضل الظروف مقارنة بالمرحلة السابقة من حيث الفاعلين السياسيين وأدوارهم على مستوى العالم".وأكمل أبو مرزوق: "الغرب هو الذي يدعم المشروع الصهيوني في المنطقة، وهو الذي يساند إسرائيل، وهو الذي يحميها ويمدّها بكل أسباب الحياة، ولو تخلى الغرب عن "إسرائيل" ستنهار في اليوم التالي".واستدرك القول: أن "الدعم الذي يصل للسلطة هو بهدف بقاء السلطة وليس من أجل "حل الدولتين"، وخاصة بقاء سيطرتها في الضفة الغربية".وشدّد أبو مرزوق على أن :"هناك فرصة كبيرة أمام الشعب الفلسطيني لاستنهاض كل قواه من أجل انتفاضة جديدة، ونقول بأن ارهاصات الإنتفاضة حاضرة".