(عرين الأسود): نعلن رفع حالة الاستنفار بين كافة مقاتلينا ومقاتلي الفصائل الأخرى

رام الله - دنيا الوطنأصدرت مجموعة (عرين الأسود)، مساء اليوم، بيانًا صحفيًا، أعلنت من خلاله رفع حالة الاستنفار والجهوزية بين كافة مقاتلينا ومقاتلي الفصائل الأخرى.كما ووجّهت رسالة خلال بيانها إلى مدينة جنين ومخيمها "بأن يبقوا على يقظة تامة من غدر الاحتلال".وأشارت إلى أنه: "تم إلغاء أي فعالية كانت مقررة لتأبين شهداء العرين وشهداء المقاومة يوم الجمعة وذلك لغايات أمنية بحتة".وفيما يلي نص البيان كما نشرته مجموعة (عرين الأسود) على حسابها الرسمي على (تليجرام):بسم الله الرحمن الرحيمإِنَّي أُلْقيَ إِليَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِصدق الله العظيمبيان مقتضبأيها المواطنين الأحرار من الخليل إلى جنين يا تاج الرؤوس نكاشفكم اليوم ونضع بين أيديكم حقائق لابد من أن نعلمها سويا ونقف أمامها ويقف الجميع أمام مسؤولياته إن جند العرين والمقاومة ليسو شباب يائسين فاقدي المستقبل فكل شهداء العرين وشهداء كتيبة جنين وشهداء المقاومة من الشهيد الطبيب المشتبك عبد الله ابو التين وحتى اسد العرين وديع الحوح الى ابو صالح الى عبود إلى مشعل الى العريس فاروق سلامه كان لهم حياة وعمل ومستقبل ينتظرهم وعوائل تعلق عليهم الآمال وليسو يائسين من الحياة كما يصورهم بعض المهزومين المهزوزين ولكن عندما أصطدم هؤلاء الأحرار بواقعنا المرير وخيروا بين الكرامة والذل وبين الذود عن دينهم وأرضهم وعرضهم أو الخنوع إختاروا الموت بعز ولا الحياة بمذلة وكما قالت أختنا أخت الرجال أخت الشرف شقيقة الشهيدين الأخوين جواد وظافر الريماوي أن الطبيعي أن تدافع عن أرضك وعرضك عندما يكون هناك من ينتهكها الطبيعي أن يذود الانسان الحر عن وطنه وبيته وعن عرضه ..إننا نحارب عدوا خبيثا عدوا غادرا عدوا قبل أن تبطش يده في جنين ونابلس والخليل بطشت في معظم الدول العربية التي تعتز بجيوشها عدو يعمل ليل نهار من أجل أمنه ومصالحه وترسيخ مخططاته على أرض الواقع لذا فقد آن الأوان أن نقف جميعا أمام مسؤولياتنا تجاه هذا الوطن آن الأوان أن تخرج آلاف البنادق من مرابضها عند أي إقتحام آن الأوان أن نلتحم جميعا في معاركنا اليومية مع هذا المحتل إن هذا المحتل يعيش هذه الأيام كوابيس الإستنزاف ويحضر لنا بالضفة الغربية وفي مدينة نابلس وللمقاومة في جنين بالذات وللقائد أبو رعد أمر جلل وقد سرب العدو أن الأمر من عظمه سيجبر المقاومة الباسلة في غزة أن تتدخل لذلك وجب على كل مقاوم وكل مواطن أن يتهيأ لما هو قادم وإننا أمام ماوصلنا له من تحليل رؤيا أمنية حساسة وأمام إستشعارنا لخطر الساعات القادمة نقول مايلي:اولا :رفع حالة الإستنفار والجهوزية الكاملة بين كافة مقاتلينا ومقاتلي الفصائل الأخرى ًنقول عين في نابلس وعين في رام الله وعين في الخليل وعيون في جنين بإذن اللهثانيا: إلغاء أي فعالية كانت مقررة من قبل مجموعة عرين الأسود لتأبين شهداء العرين وشهداء المقاومة يوم الجمعه وذلك لغايات أمنية بحتة مع ترحيبنا بأي مهرجان تأبيني يقيمه أي فصيل فكلهم أخوتنا .ثالثا : نوجه رسالة الى جنين ومخيمها العدو لم يدخل قبل أيام الي جنين ومخيمها الا ليجهز للمقاومة أمر جلل وأمر صعب فكونوا على يقظة تامة فنحن نقاتل عدو لا يغزو إلا بخيانة ديدنه الغدر ونحن بإذن الله معكم وفي خندق واحد بإذن الله..رابعا : نقف إجلالا وإكبارا لأسود العرين التي تزأر في رام الله والخليل ونناشد أهلنا وتاج رؤوسنا عدم تداول أي رواية للإحتلال تخص المقاومين ...إصبروا وصابرو فعدونا له مقتلين لا يحتملهما حرب طويلة وخسائر بشرية ونحن بإذن الله ومقاومينا الأبطال وشعبنا الثائر نجهز له حربا طويلة وخسائر فادحة بإذن اللهأخوتكم مجموعة عرين الأسود ...