وزيرة السياحة: نعمل على تطوير المواقع الأثرية في قطاع غزة











رام الله - دنيا الوطنأكدت وزيرة السياحة والآثار في فلسطين، رُلى معايعة عمل وزارة السياحة والاثار على تطوير المواقع الاثرية في قطاع غزة.جاء خلال توقيع اتفاقية لتطوير موقع دير القديس هيلاريون – تل أم العامر الأثري في قطاع غزة، حيث تم توقيع الاتفاقية مع القنصل الفرنسي العام رينيه توكاز، وبحضور نهى بوازيري مديرة مكتب اليونسكو في فلسطين ومارتين مدير الوكالة الفرنسية للتعاون الدولي وجهاد ياسين مدير عام المتاحف و التنقيبات في وزارة السياحة والاثار.وجرى التوقيع في مقر وزارة السياحة والآثار بمدينة بيت لحم، حيث أكدت معايعة على أهمية موقع سانت هيلاريون الاثري في كونة من أقدم الاديرة في فلسطين، أحد أهم المواقع الاثرية في فلسطين بشكل عام و قطاع غزة بشكل خاص، حيث تم اكتشافه عام 1997، وكان محوراً للعديد من أعمال البحث والمسح الأثري، وتم إدراجه على قائمة مواقع التراث الثقافي ذات القيمة العالمية في فلسطين من قبل وزارة السياحة والاثار.وتحدثت معايعة عن أهمية المشروع للموقع الاثري حيث قالت:"وقعنا اليوم اتفاقية تشمل ابراز وتطوير الموقع الاثري وإجراء العديد من أعمال الترميم والتغطية والقيام بانشطة تدريبية لتعزيز القيمة الثقافية للمواقع ونشر الوعي باهمية التراث الثقافي كاحد معززات الهوية الوطنية والتنمية السياحية والاقتصادية".وتابعت: "وذلك بتمويل الوكالة الفرنسية للتنمية وبالتعاون مع منظمة الإغاثة الأولية الدولية (PUI) و(يونسكو) ولمدة 5 سنوات واتفاقية ثانية لاعداد خطة حفاظ وادارة للموقع الاثري كمتطلب اساسي للبدء بالمشروع ويعد المشروع نقطة انطلاق من خلال ربط التراث الثقافي بالتنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية طويلة الأمد وفوائدها على التنمية المستدامة وتعزيز صمود السكان المحليين وتعزيز التراث الثقافي الفلسطيني على المستويين المحلي والدولي، وتقوية وتعزيز علاقات الشباب بالتراث الثقافي وتعزيز دور التراث الثقافي في التنمية المستدامة.وبدوره، أكد القنصل الفرنسي السفير رينية توكاز على سعادته بتوقيع الاتفاقية الثنائية اليوم، حيث ستعمل هذه الاتفاقية على الحفاظ على احد اهم المواقع الاثرية في فلسطين بشكل عام و غزة بشكل خاص، مؤكدا استعداده لتوفير كامل الامكانيات لإنجاح المشروع.