شخصيات فلسطينية تُبارك فوز المنتخب المغربي

بدوره، قال حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلال تغريدة له عبر (تويتر): "انجاز عربي كروي تاريخي للمغرب بفوزها على اسبانيا وصعودها الى دور الثمانية، مبروك للمغرب ومبروك للعرب".



من جانبه، قال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس: "نبارك للمغرب الشقيق تأهل منتخبه الى دور ربع النهائي في تصفيات كأس العالم لكرة القدم المقامة في دولة قطر الشقيقة".





وتابع خلال تصريح صحفي: "هذا انجاز رياضي عربي يستحق التقدير، مع خالص التمنيات بالتوفيق في المباريات المقبلة للفريق المغربي".









رام الله - دنيا الوطنباركت شخصيات فلسطينية، تأهل منتخب المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 بعد فوزه على نظيره الإسباني بركلات الجزاء اليوم الثلاثاء في اليوم الأخير من مباريات ثمن النهائي.