شخصيات فلسطينية تُبارك فوز المنتخب المغربي
باركت شخصيات فلسطينية، تأهل منتخب المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 بعد فوزه على نظيره الإسباني بركلات الجزاء اليوم الثلاثاء في اليوم الأخير من مباريات ثمن النهائي.
بدوره، قال حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلال تغريدة له عبر (تويتر): "انجاز عربي كروي تاريخي للمغرب بفوزها على اسبانيا وصعودها الى دور الثمانية، مبروك للمغرب ومبروك للعرب".
من جانبه، قال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس: "نبارك للمغرب الشقيق تأهل منتخبه الى دور ربع النهائي في تصفيات كأس العالم لكرة القدم المقامة في دولة قطر الشقيقة".
من جانبه، قال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس: "نبارك للمغرب الشقيق تأهل منتخبه الى دور ربع النهائي في تصفيات كأس العالم لكرة القدم المقامة في دولة قطر الشقيقة".
وتابع خلال تصريح صحفي: "هذا انجاز رياضي عربي يستحق التقدير، مع خالص التمنيات بالتوفيق في المباريات المقبلة للفريق المغربي".
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