شؤون فلسطينية

إلى حين البت بقرار إبعاده.. الاحتلال يقرر الإبقاء على المعتقل الإداري "الحموري" في السجن

إلى حين البت بقرار إبعاده.. الاحتلال يقرر الإبقاء على المعتقل الإداري "الحموري" في السجن
رام الله - دنيا الوطن
أفادت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بأن محكمة الاحتلال قرّرت الإبقاء على المعتقل الإداري صلاح الحموري في السجن حتى تاريخ اليوم الأول من العام المقبل لحين البت في قرار ترحيله إلى خارج البلاد وسحب هويته المقدسية.

وكانت سلطات الاحتلال قد أبلغت المعتقل الحموري، الذي يحمل أيضا الجنسية الفرنسية، في الثلاثين من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بقرار إبعاده إلى فرنسا في الرابع من كانون الأول/  ديسمبر الجاري، وسحب هويته المقدسية.

ويُذكر أن الاحتلال اعتقل الأسير صلاح احموري متزوج وأب لطفلين خلال شهر آذار/ مارس الماضي إداريًا.

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