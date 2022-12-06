وزير الداخلية يترأس اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني

رام الله - دنيا الوطنترأس وزير الداخلية اللواء زيد هب الريح، اليوم الثلاثاء، إجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني، والذي إنعقد في وزارة الداخلية بحضور المساعد الأمني لوزير الداخلية اللواء د. محمد جبريني، ومدير عام الدفاع المدني اللواء العبد إبراهيم، ورئيس سلطة جودة البيئة د. نسرين التميمي، والناطق بإسم الحكومة د. إبراهيم ملحم، وبمشاركة ممثلي المؤسسات والأجهزة والهيئات ذات الإختصاص.إستمع هب الريح لعروض وشروحات تفصيلية حول أهم التدخلات التي نفذها جهاز الدفاع المدني في العام 2022، ومشروع الإنذار المبكر من الأمطار الغزيرة والفيضانات، والتحديات التي يواجهها جهاز الشرطة في تطبيق خطة مرورية فعالة في أثناء العواصف الثلجية، ناهيك عن مناقشة الورقة القانونية المتعلقة بالإطار القانوني بصلاحيات المجلس الأعلى للحد من مخاطر الكوارث.أكد هب الريح على أهمية هذه الجهود إنطلاقاً من الإحتكاك المباشر مع إحتياجات المجتمع الملحة، وبالإستناد على الخطط والإستراتيجيات التطويرية التي تُعنى بتقديم الخدمات للمواطنين على قدم المساواة، مشدداً على أنه في ظل إتضاح الإطار القانوني الناظم ووضوح المهام والإجراءات، فإنه من المهم تكامل الجهود للتعامل مع كافة التحديات ومعالجة المخاطر بكفاءة وفاعلية.وتضمن الإجتماع جُملة من المحاور أهمها؛ خطة سلطة جودة البيئة للحد من حرائق المخلفات الصناعية ومكبات النفايات، وتنبؤات الحالة الجوية الموسمية ومقترحات الحد من ظاهرة هواة الطقس وإنعكاسها على الرأي العام والمجتمع الفلسطيني، وخطة وزارة الأشغال العامة للإستجابة العاجلة لضمان سير مركبات الأمن والطوارئ في حالات العواصف الثلجية.وناقش الاجتماع خطة وزارة الحكم المحلي لتحديات منطقة كفر عقب وتأثير ضعف البنية التحتية في المناطق المحيطة، وخطط الهلال الأحمر للاستجابة للخدمات الطبية العاجلة، بالإضافة الى ملفات تنظيم الدوام والعمل في المؤسسات، وضمان بقاء خدمات الكهرباء وسرعة اعادتها للقطاعات السكانية والصناعية.