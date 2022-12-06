شؤون فلسطينية

إعلام إسرائيلي: العلاقات بين الرياض وتل أبيب تتجه نحو التطبيع

إعلام إسرائيلي: العلاقات بين الرياض وتل أبيب تتجه نحو التطبيع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نقل موقع (i24NEWS) الإسرائيلي عن مسؤولين سعوديين وصفهم بـ "الكبار" قولهم: إن "العلاقات السعودية الإسرائيلية تتجه نحو التطبيع، لكن الأمر سيستغرق وقتًا أطول ويجب ألا نضع العربة أمام الحصان".

وأضاف الموقع، أن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير أكد بأن "العلاقات السعودية الإسرائيلية تتجه نحو التطبيع".

ونقل الموقع عما وصفها "وثائق رسمية"، تأكيدها بأن "السعودية قدمت قائمة مطالب مقابل إحراز تقدّم كلها موجهة إلى واشنطن".

ووفق المسؤولين السعوديين وحسب الموقع الإسرائيلي، فأن "التطبيع مع إسرائيل ليس سوى مسألة وقت" في ما اشترط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "تأكيد التحالف الأمريكي السعودي، والالتزام بمتابعة إمدادات الأسلحة كما لو كانت السعودية دولة شبيهة بحلف شمال الأطلسي، واتفاقية ستسمح للسعوديين باستغلالها. احتياطياتهم الهائلة من اليورانيوم من أجل برنامج نووي مدني مقيد".

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