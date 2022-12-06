عربي

لبنان تحذر مواطنيها من تطبيقات إلكترونية تتجسس لصالح إسرائيل

لبنان تحذر مواطنيها من تطبيقات إلكترونية تتجسس لصالح إسرائيل
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت المديرية العامة لقوى الأمن اللبنانية المواطنين بشأن تطبيقات إلكترونية مشبوهة تستخدم بيانات المستخدمين لها في عمليات تجسس لصالح إسرائيل، من خلال بيان نقله موقع (النشرة) اللبناني.

وقالت المديرية في البيان إنه "ضمن إطار مكافحة عمليات التّجسّس التي يعتمدها العدو الإسرائيلي، ومن خلال متابعة التطبيقات الإلكترونية والصّفحات والحسابات عبر شبكة الإنترنت، ونتيجة المتابعة التقنيّة، اشتبهت شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي بأحد الحسابات عبر تطبيق (فيسبوك) تحت اسم "Amine Amine".

وأوضحت أن هذا الحساب "يقوم مشغّله -مجهول الهوية بسبب اعتماده نظام حماية منيع- بنشر إعلان عن فرص عمل وإقامة خارج لبنان براتب شهري يبلغ 1080 يورو، وذلك على عدّة صفحات إلكترونية لبنانية تُعنى بعرض فرص عمل وتأمين وظائف للشبّان"، وفق ما نقل موقع (سبوتنيك بالعربي).

وكذلك حذر بيان المديرية العامة لقوى الأمن اللبنانية من تطبيق آخر قال إنه تم الاشتباه به، وهو تطبيق "Facetune 2" الموجود ضمن قائمة متجري "بلاي ستور" و"آب ستور"، مشيرًا إلى أنه "تمّ تطويره في إحدى الشركات الإسرائيلية عام 2013، وتبيّن أنّه بعد تحميل التطبيق يطلب الموافقة ويستحصل عليها للدخول على البيانات والصور الموجودة داخل الهاتف، ويُخشى من احتوائه على ثغرة ذات أهداف تجسّسية إسرائيلية"، حسب تعبير البيان.

وبناء على ذلك حذر البيان من هذين التطبيقين، مشددًا على المواطنين "عدم تتبّع حسابات وصفحات إلكترونية غير موثوقة وتحميل تطبيقات مشبوهة، ولا سيّما تلك التي تعرض فرص عمل في الخارج برواتب مغرية، خوفاً من وصولها إلى جهاز المخابرات الإسرائيلي واستغلالها".

أخبار ذات صلة

سوريا تطالب بتصحيح مسار عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

سوريا تطالب بتصحيح مسار عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

صندوق النقد العربي يُنظم دورة عن بُعد حول النمو الشامل

صندوق النقد العربي يُنظم دورة عن بُعد حول النمو الشامل

بسبب مسؤولة إسرائيلية.. وزارة الثقافة اللبنانية تُلغي إقامة ندوة في هولندا

بسبب مسؤولة إسرائيلية.. وزارة الثقافة اللبنانية تُلغي إقامة ندوة في هولندا

الرئيس الصيني يزور السعودية الخميس لحضور قمتين عربية وخليجية

الرئيس الصيني يزور السعودية الخميس لحضور قمتين عربية وخليجية

&#34;بن زايد&#34; يستقبل الرئيس الإسرائيلي ويتباحثا تعزيز العلاقات

"بن زايد" يستقبل الرئيس الإسرائيلي ويتباحثا تعزيز العلاقات

المغرب: دول عربية وإسرائيل تشارك في مؤتمر لإظهار &#34;فوائد التطبيع&#34; بالمنطقة

المغرب: دول عربية وإسرائيل تشارك في مؤتمر لإظهار "فوائد التطبيع" بالمنطقة

&#34;التعاون الإسلامي&#34; ترحب بالتوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري بشأن الفترة الانتقالية في جمهورية السودان

"التعاون الإسلامي" ترحب بالتوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري بشأن الفترة الانتقالية في جمهورية السودان

&#34;التعاون الإسلامي&#34; انطلاق الاجتماع التحضيري لإقرار اتفاقية مكة المكرمة لأجهزة إنفاذ قانون مكافحة الفساد

"التعاون الإسلامي" انطلاق الاجتماع التحضيري لإقرار اتفاقية مكة المكرمة لأجهزة إنفاذ قانون مكافحة الفساد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رائد صلاح: صمود شعبنا سينتصر على مساعي الاحتلال لتهويد القدس

رائد صلاح: صمود شعبنا سينتصر على مساعي الاحتلال لتهويد القدس

&#34;اللجنة الوطنية للتربية والثقافة&#34; تشارك بندوة للجان الوطنية لتبادل المعلومات حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

"اللجنة الوطنية للتربية والثقافة" تشارك بندوة للجان الوطنية لتبادل المعلومات حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

وزير الداخلية يترأس اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني

وزير الداخلية يترأس اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني

&#34;الميزان&#34; يرحب بالقرارات الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين ويدعو الدول إلى ترجمتها

"الميزان" يرحب بالقرارات الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين ويدعو الدول إلى ترجمتها

المعاهد الأزهرية تعلن عن موعد امتحانات نهاية الفصل الأول للعام الدراسي الحالي

المعاهد الأزهرية تعلن عن موعد امتحانات نهاية الفصل الأول للعام الدراسي الحالي

المفتي العام يدين هدم مسجد رسول الله في دورا

المفتي العام يدين هدم مسجد رسول الله في دورا

خريشة: تغول الاحتلال يهدف لمنع تصاعد الحالة الثورية بالضفة

خريشة: تغول الاحتلال يهدف لمنع تصاعد الحالة الثورية بالضفة

الاحتلال يسلّم إخطارات وقف عمل وبناء في قراوة بني حسان

الاحتلال يسلّم إخطارات وقف عمل وبناء في قراوة بني حسان

منوعات

شاهد التعليق الأول للمغنّي الكوري سيهون بعد زيارته لمصر

شاهد التعليق الأول للمغنّي الكوري سيهون بعد زيارته لمصر

شاهد: حسن الرداد يحيي ذكرى وفاة والدته بطريقة مؤثرة

شاهد: حسن الرداد يحيي ذكرى وفاة والدته بطريقة مؤثرة

نادين نسيب نجيم تضع حداً لجمهورها.. لهذا السبب

نادين نسيب نجيم تضع حداً لجمهورها.. لهذا السبب

الأمير هاري يكشف عن معاناة النساء في العائلة المالكة

الأمير هاري يكشف عن معاناة النساء في العائلة المالكة

طوني قطان يخضع لعملية جراحية حرجة في القلب.. بالتفاصيل

طوني قطان يخضع لعملية جراحية حرجة في القلب.. بالتفاصيل

شاهد: الظهور العائلي الأول يلفت الأنظار لعائلة إيلي صعب

شاهد: الظهور العائلي الأول يلفت الأنظار لعائلة إيلي صعب

فنانة شهيرة تحدث صدمة لجمهورها بسبب حالتها الصحية

فنانة شهيرة تحدث صدمة لجمهورها بسبب حالتها الصحية

شاهد: نادين الراسي تلفت الأنظار بآخر إطلالة لها

شاهد: نادين الراسي تلفت الأنظار بآخر إطلالة لها

شاهد: وفاء سالم تكشف حقيقة محاولتها الانتحار بعد فشل عمليات التجميل

شاهد: وفاء سالم تكشف حقيقة محاولتها الانتحار بعد فشل عمليات التجميل

شاهد: حسن الرداد يكشف عن تفاصيل غريبة في يوم وفاة سمير غانم

شاهد: حسن الرداد يكشف عن تفاصيل غريبة في يوم وفاة سمير غانم

عربي

سوريا تطالب بتصحيح مسار عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

سوريا تطالب بتصحيح مسار عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

لبنان تحذر مواطنيها من تطبيقات إلكترونية تتجسس لصالح إسرائيل

لبنان تحذر مواطنيها من تطبيقات إلكترونية تتجسس لصالح إسرائيل

بسبب مسؤولة إسرائيلية.. وزارة الثقافة اللبنانية تُلغي إقامة ندوة في هولندا

بسبب مسؤولة إسرائيلية.. وزارة الثقافة اللبنانية تُلغي إقامة ندوة في هولندا

&#34;بن زايد&#34; يستقبل الرئيس الإسرائيلي ويتباحثا تعزيز العلاقات

"بن زايد" يستقبل الرئيس الإسرائيلي ويتباحثا تعزيز العلاقات