لبنان تحذر مواطنيها من تطبيقات إلكترونية تتجسس لصالح إسرائيل



وأوضحت أن هذا الحساب "يقوم مشغّله -مجهول الهوية بسبب اعتماده نظام حماية منيع- بنشر إعلان عن فرص عمل وإقامة خارج لبنان براتب شهري يبلغ 1080 يورو، وذلك على عدّة صفحات إلكترونية لبنانية تُعنى بعرض فرص عمل وتأمين وظائف للشبّان"، وفق ما نقل موقع (سبوتنيك بالعربي).



وكذلك حذر بيان المديرية العامة لقوى الأمن اللبنانية من تطبيق آخر قال إنه تم الاشتباه به، وهو تطبيق "Facetune 2" الموجود ضمن قائمة متجري "بلاي ستور" و"آب ستور"، مشيرًا إلى أنه "تمّ تطويره في إحدى الشركات الإسرائيلية عام 2013، وتبيّن أنّه بعد تحميل التطبيق يطلب الموافقة ويستحصل عليها للدخول على البيانات والصور الموجودة داخل الهاتف، ويُخشى من احتوائه على ثغرة ذات أهداف تجسّسية إسرائيلية"، حسب تعبير البيان.



وبناء على ذلك حذر البيان من هذين التطبيقين، مشددًا على المواطنين "عدم تتبّع حسابات وصفحات إلكترونية غير موثوقة وتحميل تطبيقات مشبوهة، ولا سيّما تلك التي تعرض فرص عمل في الخارج برواتب مغرية، خوفاً من وصولها إلى جهاز المخابرات الإسرائيلي واستغلالها".





رام الله - دنيا الوطنحذرت المديرية العامة لقوى الأمن اللبنانية المواطنين بشأن تطبيقات إلكترونية مشبوهة تستخدم بيانات المستخدمين لها في عمليات تجسس لصالح إسرائيل، من خلال بيان نقله موقع (النشرة) اللبناني.وقالت المديرية في البيان إنه "ضمن إطار مكافحة عمليات التّجسّس التي يعتمدها العدو الإسرائيلي، ومن خلال متابعة التطبيقات الإلكترونية والصّفحات والحسابات عبر شبكة الإنترنت، ونتيجة المتابعة التقنيّة، اشتبهت شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي بأحد الحسابات عبر تطبيق (فيسبوك) تحت اسم "Amine Amine".