شؤون فلسطينية

السفير عبد الهادي يقدم التعازي بوفاة الرئيس الصيني الأسبق

السفير عبد الهادي يقدم التعازي بوفاة الرئيس الصيني الأسبق
الرئيس الصيني الأسبق جيانغ زيمين
رام الله - دنيا الوطن
قدم السفير أنور عبد الهادي مدير عام دائرة العلاقات العربية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الاثنين، التعازي بوفاة الرئيس الصيني الأسبق جيانغ زيمين في مقر السفارة الصينية بالعاصمة السورية دمشق

واستقبل السفير عبد الهادي الوزير المفوض الصيني يانغ شو، ودون السفير عبد الهادي كلمة في سجل التعازي أعرب من خلالها عن خالص تعازيه للقيادة الصينية و للشعب الصيني العزيز على الشعب الفلسطيني.

وأشار السفير إلى أن رحيل القائد جيانغ زيمين يعد خسارة للصين وفلسطين حيث كان الراحل أحد الداعمين لشعبنا وقضينا.

وأكد السفير عبد الهادي بأن الرئيس شي جين بنغ يواصل مسيرة الرئيس الأسبق بتحقيق مزيد من الانجازات للصين وشعبها ودعمه ومساندته لشعبنا.

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