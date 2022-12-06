المعاهد الأزهرية تعلن عن موعد امتحانات نهاية الفصل الأول للعام الدراسي الحالي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية في فلسطين اليوم الثلاثاء الموافق 6/12/2022م، عن موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022 - 2023م، وذلك لجميع مراحل النقل بالمعاهد الأزهرية في فلسطين.وقال عميد المعاهد الأزهرية الأستاذ الدكتور علي رشيد النجار: " إن إدارة المعاهد قررت بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لمراحل النقل الإعدادي والثانوي في المعاهد الأزهرية في فلسطين، يوم الخميس الموافق 15/12/2022م."وأوضح أن الامتحانات ستكون موحدة لجميع الفروع في المعاهد الأزهرية في فلسطين، وتنتهي يوم الاثنين الموافق 2/1/2023م، مؤكدًا على أن دائرة الإشراف التربوي وقسم الامتحانات قد أنهوا كافة التجهيزات الخاصة بالامتحانات.وفي ذات السياق أفاد الأستاذ وليد الخطيب مدير دائرة الإشراف التربوي، أنه تم وضع الامتحانات وفق المعايير والشروط التي تراعي الفروق الفردية بين الطلبة، وخاضعة للقياس والتقويم ضمن الخطة الدراسية المعتمدة من قبل قطاع المعاهد الأزهرية في الأزهر الشريف.وشكر عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين الإخوة في الهيئتين الإدارية والتدريسية على جهودهم التي بذلوها خلال الفصل الدراسي الأول؛ للارتقاء بالعملية التَعلِيمية التَعَلُمية لبناء جيل أزهري يحمل الفكر الديني الوسطي، داعيًا بالتوفيق والنجاح لجميع الطلبة.